«Χαμός» στο επεισόδιο της Τετάρτης (29/11) του I’m a Celebrity Get Me Out of Here. Ο γνωστός από τα ελληνικά γήπεδα, Πάτρικ Ογκουνσότο πιάστηκε στα χέρια με τον άλλοτε αμυντικό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Νίκο Βαμβακούλα, μετά την αναφορά του Έλληνα στη μητέρα του Νιγηριανού.

Το περιστατικό ξεκίνησε με την εξής φράση του Ογκουνσότο: «Όταν μπαίνω μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει ο Βαμβακούλας. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις, το ίδιο είσαι κι εσύ. Εγώ είμαι αληθινός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος με θέλει εμένα και θα το καταλάβετε όταν πάμε στην Ελλάδα».

Ο Βαμβακούλας με τη σειρά του απάντησε, εξοργίζοντας τον Νιγηριανό: «Ποιος νοιάζεται ρε; Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει, πλάκα μου κάνεις; Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει».

Ο Ογκουνσότο αμέσως επιτέθηκε στον Βαμβακούλα, δίχως να έχει καταλάβει σωστά τη φράση, και χρειάστηκε η παρέμβαση των υπολοίπων προκειμένου να λάβει τέλος το θερμό επεισόδιο.

«Δεν θα λες ποτέ για την οικογένειά μου! Δεν θα μιλάς καθόλου! Δεν θέλω να ξαναπείς αυτή τη λέξη!». Το περιστατικό έληξε με τον Βαμβακούλα να ζητάει συγγνώμη.