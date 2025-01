Επιστήμονες υπόσχονται αναγέννηση των μαμούθ, κάποιοι όμως ανησυχούν κι προειδοποιούν

Μπορεί να δούμε το σενάριο του Jurassic Park να γίνεται πραγματικότητα; Η πρόοδος στη γενετική μηχανική και τη συνθετική βιολογία κάνουν την απάντηση καταφατική καθώς οι εξελίξεις σε κρίσιμους επιστημονικούς κλάδους καθιστά απτή προοπτική την ανάσταση ζώων που κάποτε χάθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Οι οργανισμοί και οι εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών αναβίωσης εξαφανισμέων ειδών υπόσχονται επιτυχία — και εκπληκτικά σύντομα.

Αυτές οι προσπάθειες μόλις πήραν ώθηση. Σύμφωνα με το CNN η Colossal Biosciences, η εταιρεία βιοτεχνολογίας πίσω από τα σχέδια για την αναγέννηση του μάλλινου μαμούθ, του ντόντο και της τίγρης της Τασμανίας, ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε επιπλέον επενδύσεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότησή της στα 435 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το τεράστιο ποσό αυξήθηκε από τα αρχικά 15 εκατομμύρια δολάρια το 2021 όταν ο επιχειρηματίας Μπεν Λαμ και ο γενετιστής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Τζορτζ Τσερτ ίδρυσαν την εταιρεία με έδρα το Ντάλας.

Μέσα σε μια δεκαετία ή λιγότερο, ο κόσμος ίσως να μπορεί να περιεργαστεί από κοντά πλάσματα που είναι γνωστά μόνο από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, εκθέματα μουσείων ταξιδερμίας και απολιθωμένους σκελετούς, με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της πανίδας στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι υποστηρικτές λένε ότι η ανάσταση εξαφανισμένων ζώων προσελκύει νέους επενδυτές με βαθιές τσέπες. Η επιστήμη ωθεί τα όρια της βιοτεχνολογίας με τρόπο που θα επιτρέψει τη διάσωση άλλων ειδών στο χείλος του γκρεμού και προσφέρει έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο για την καλύτερη προστασία και διατήρηση των σημερινών οικοσυστημάτων, καθιστώντας τα τελικά πιο ανθεκτικά στην κλιματική κρίση.

Οι σκεπτικιστές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες είναι ένα αμφισβητούμενο έργο εκατομμυριούχων για κατοικίδια, των οποίων τα χρήματα θα μπορούσαν να δαπανηθούν πιο αποτελεσματικά αλλού. Οι επικριτές ισχυρίζονται επίσης ότι οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν μόνο μη ικανοποιητικές απομιμήσεις εξαφανισμένων ζώων. Η εκτροφή και η αναπαραγωγή τέτοιων πλασμάτων, προειδοποιούν ορισμένοι ειδικοί, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα υφιστάμενα είδη ζώων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα και τα οικοσυστήματα στα οποία θα μπορούσαν τελικά να απελευθερωθούν τα αναστημένα άτομα.

«Ποιος δεν θέλει να δει ένα ντόντο; Θεέ μου, το κάνω. Ένα μαμούθ. Εννοώ, ουάου, καταπληκτικό», είπε η Μέλανι Τσάλεντζερ, η αναπληρώτρια συμπρόεδρος του Συμβουλίου Nuffield για τη Βιοηθική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τσάλεντζερ, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του «How To Be Animal: A New History of What It Means To Be Human», υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση είναι ένας θεμελιωδώς παραπλανητικός όρος. «Δεν είναι αποεξαφάνιση, είναι γενετική μηχανική ενός νέου οργανισμού για να εκπληρώσει τις λειτουργίες, θεωρητικά, ενός υπάρχοντος (ζωντανού) οργανισμού. Δεν φέρνεις τίποτα πίσω από τους νεκρούς», είπε. «Και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, υπάρχουν διαφορετικές, πολύ σκληρές ηθικές εκτιμήσεις».

Είναι πραγματικά εφικτή η επανεμφάνιση των ειδών;

Οι επιστήμονες πρωτοστατούν και βελτιώνουν τρεις τεχνικές στις προσπάθειές τους να αναβιώσουν χαμένα και σπάνια είδη: κλωνοποίηση, γενετική μηχανική και παραδοσιακή αναπαραγωγή, μια μορφή επιλεκτικής αναπαραγωγής που επιδιώκει να αναδημιουργήσει χαμένα χαρακτηριστικά από εξαφανισμένα είδη.

Από αυτό το κιτ εργαλείων ανάστασης, η κλωνοποίηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ζώο που είναι σχεδόν γενετικά πανομοιότυπο. Η Dolly το πρόβατο έγινε το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό πριν από σχεδόν 30 χρόνια και πρόσφατα οι επιστήμονες κλωνοποίησαν με επιτυχία ένα απειλούμενο με εξαφάνιση κουνάβι. Αλλά η διαδικασία έχει τύχει και είναι απίθανο να είναι χρήσιμη σε προσπάθειες αναζωογόνησης ζώων που εξαφανίστηκαν εδώ και πολύ καιρό.

Το Grazelands Rewilding με έδρα την Ολλανδία εκτρέφει ένα σύγχρονο ισοδύναμο των aurochs, ένα βόδι που εμφανίζεται σε προϊστορικές σπηλαιογραφίες. Το γιγάντιο ζώο εξαφανίστηκε από τη φύση τον 17ο αιώνα. Με στόχο την αποκατάσταση άγριων τοπίων στην Ευρώπη, η ομάδα χρησιμοποιεί παλιομοδίτιστες μεθόδους εκτροφής, σε συνδυασμό με κάποια γενετική γνώση, για να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά των αύρων σε ζωντανούς απογόνους: εξημερωμένα βοοειδή.

Πόσο κοντά είναι οι επιστήμονες στην αναβίωση των χαμένων ειδών;

Με την εισροή κεφαλαίων, ο Lamm είπε ότι η ομάδα του Colossal μπορεί να προσθέσει άλλο ένα εξαφανισμένο ζώο στη λίστα υποχρεώσεων καθώς σημειώνει πρόοδο στα τρία εμβληματικά έργα της.

Τα πρόσφατα ορόσημα περιλαμβάνουν τη δημιουργία των πρώτων επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, ή iPSC, για ασιατικούς ελέφαντες. Αυτός ο ειδικός τύπος κυττάρου μπορεί να κατασκευαστεί στο εργαστήριο για να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε είδος κυττάρου ελέφαντα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο καθώς οι ερευνητές μοντελοποιούν, δοκιμάζουν και τελειοποιούν τις βαθμολογίες των γενετικών αλλαγών που πρέπει να κάνουν για να δώσουν σε έναν ασιατικό ελέφαντα τα χαρακτηριστικά ενός μαμούθ που χρειάζονται για την επιβίωση σε ένα ψυχρό κλίμα.

Για την τίγρη της Τασμανίας ή τη θυλακίνη, ο Lamm είπε ότι ο ρυθμός προόδου ήταν ταχύτερος από τον αναμενόμενο. Κολοσσαίοι επιστήμονες μπόρεσαν να κάνουν 300 γενετικές τροποποιήσεις σε μια κυτταρική σειρά ενός μαρσιποφόρου dunnart, το οποίο είναι το μαρσιποφόρο που επέλεξε το Colossal ως είδος βάσης και μελλοντικό υποκατάστατο. Η εταιρεία έχει καθορίσει την αλληλουχία αυτού που ο Lamm περιέγραψε ως το αρχαίο γονιδίωμα υψηλότερης ποιότητας μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε ζώο.

Το dodo αποδεικνύεται πιο απαιτητικό, είπε ο Lamm. Η Colossal έχει δημιουργήσει ένα κοπάδι περιστεριών Nicobar, του πλησιέστερου εν ζωή συγγενή του dodo, το οποίο θα λειτουργήσει ως δότες για αρχέγονα γεννητικά κύτταρα που θα υποβληθούν σε γενετική επεξεργασία ώστε να έχουν χαρακτηριστικά dodo.

Ωστόσο, πολλές από τις εξελίξεις δεν έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εξεταστούν από άλλους επιστήμονες όπως είναι τυπικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους και δεν θα γίνουν διαθέσιμες στο κοινό προς όφελος της ερευνητικής κοινότητας.