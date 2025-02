Παναθηναϊκός: Κόντρα στη Φιορεντίνα στους «16» του Conference League [Vid]

Τη Φιορεντίνα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη φάση των «16» του Conference League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν. Δύσκολη η κλήρωση για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, καθώς οι Ιταλοί μαζί με την Τσέλσι συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 6 Μαρτίου και η ρεβάνς στο «Αρτέμιο Φράνκι» μία εβδομάδα αργότερα.

Τα ζευγάρια στους «16»

Σερκλ Μπριζ - Γιαγκελόνια

Μόλντε - Λέγκια

Τσέλιε - Λουγκάνο

Πάφος - Τζουργκάρντεν

Παναθηναϊκός - Φιορεντίνα

Μπόρατς - Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις - Γκιμαράες

Κοπεγχάγη - Τσέλσι

Αν ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση τότε στην προημιτελική φάση θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Τσέλιε-Λουγκάνο.

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

1. Τσέλιε – Λουγκάνο vs Παναθηναϊκός -Φιορεντίνα

2. Κοπεγχάγη – Τσέλσι vs Μόλντε – Λέγκια

3. Πάφος – Τζουργκάντεν vs Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

4. Μπέτις – Γκιμαράες vs Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής 1 - Νικητής 4

Νικητής 2 - Νικητής 3

Reuters

Το κείμενο ανανεώνεται