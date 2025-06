Παναθηναϊκός: Ο Πέδρο Τσιριβέγια ο πρώτος εκλεκτός του Βιτόρια για το κέντρο

Την περίπτωση του 28χρονου μεσοαμυντικού και αρχηγού της Ναντ, Πέδρο Τσιριβέγια έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του βασικού «6αριού» του και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι τελικές εξελίξεις.



Ο Ισπανός μέσος που αγωνίζεται στη γαλλική ομάδα απ’ το 2020 είναι ο παίκτης που είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» εδώ και λίγο καιρό για τον βασικό αμυντικό μέσο (με back-up επιλογή τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα), καθότι διαθέτει όλο το «πακέτο» των χαρακτηριστικών που ζητούσε ο Ρουί Βιτόρια: Ένταση, επιθετικό μαρκάρισμα, ταχύτητα και ικανότητα στο «κουβάλημα» της μπάλας με ασφάλεια και στο χτίσιμο των επιθέσεων απ’ την πίσω ζώνη.

Οι επαφές πλέον είναι σε πολύ προχωρημένο σημείο και είναι πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο 48ωρο να «κλειδώσει» η συμφωνία με τη Ναντ για την παραχώρησή του. Με τον Τσιριβέγια άλλωστε, οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα για συμβόλαιο τριών ετών και φαίνεται πλέον πως (και) η συγκεκριμένη μεταγραφή έχει μπει σε φάση ολοκλήρωσης.

Το who is who του Τσιριβέγια

Imago

Ο Τσιριβέγια γεννήθηκε στην Βαλένθια της Ισπανίας στις 23 Μαΐου 1997 και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες των «νυχτερίδων». Στα 16 του τον απέκτησε η Λίβερπουλ δίνοντας 2,3 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια, ενώ ανήκε στο ρόστερ των «reds» για 7 χρόνια, μετρώντας ελάχιστες συμμετοχές (μόλις 11).



Από τη Λίβερπουλ πήγε τρεις φορές δανεικός σε Γκόου Αχέντ Ινγκλς (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017), Βίλεμ (2017/18) κι Εξτρεμαδούρα (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019), πριν μείνει ελεύθερος απ’ την αγγλική ομάδα το καλοκαίρι του 2020.

Η Ναντ ήταν η ομάδα που του... άλλαξε την καριέρα την τελευταία πενταετία. Μαζί της κατέκτησε ένα Κύπελλο Γαλλίας το 2022, έγινε αρχηγός της πριν από δύο χρόνια, ενώ σε 173 επίσημα ματς έχει σημειώσει 4 γκολ κι έχει μοιράσει 9 ασίστ. Την τελευταία αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 4 ασίστ.



Μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ναντ, ο Τσιριβέγια ήθελε να αλλάξει... παραστάσεις και η πρόταση που του έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός δείχνει να τον καλύπτει σε απόλυτο βαθμό. Οι συζητήσεις των «πράσινων» με τον σύλλογο της Ligue 1 έχουν μπει πια στην τελική ευθεία και είναι πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο 24ωρο να υπάρξει οριστικό deal, με τον Ισπανό μεσοαμυντικό να παίρνει το... πράσινο φως για να έρθει στην Ελλάδα και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, πριν τις υπογραφές.

Η επιβεβαίωση από την γαλλική L' Equipe

Ως δεδομένη θεωρεί πλέον και η κορυφαία γαλλική εφημερίδα «L'Equipe» τη μεταγραφή του Πέδρο Τσιριβέγια από τη Ναντ στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το ποσό στο οποίο φέρονται να έχουν συμφωνήσει ήδη τα δύο κλαμπ.



«Ο Τσιριβέγια αποχωρεί από τη Ναντ για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό» ανέφερε ο τίτλος του δημοσιεύματος της L' Equipe για τον αρχηγό της Ναντ συμπληρώνοντας για το οικονομικό σκέλος του επικείμενου deal:



«Η Ναντ και ο Παναθηναϊκός ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ισπανού μέσου Πέδρο Τσιριβέγια στον ελληνικό σύλλογο. Ο 28χρονος μέσος θα μετακινηθεί στην ομάδα της Αθήνας έναντι ποσού περίπου 2 εκατ. ευρώ.



Ο Τσιριβέγια, που είχε μείνει ελεύθερος απ' τη Λίβερπουλ, είχε "μετακομίσει" στη Ναντ το 2020, όπου αγωνίστηκε για πέντε σεζόν. Υπήρξε αρχηγός της ομάδας και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας το 2022. Ήδη από το 2024 του είχε δοθεί η δυνατότητα αποχώρησης. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 30 ματς της Ligue 1.



Μετά τον Νιγηριανό επιθετικό Μόουζες Σάιμον (Paris FC) και τον Βραζιλιάνο μέσο Ντούγκλας Αουγκούστο (ΦΚ Κράσνονταρ, Ρωσία), πρόκειται για ακόμη έναν βασικό παίκτη που αποχωρεί από τον σύλλογο του "Λουάρ-Ατλαντίκ", ο οποίος τερμάτισε 13ος στη Ligue 1 την περασμένη σεζόν».