Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο πως διαθέτει μία από τις καλύτερες - αν όχι τι καλύτερες - ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στη Super League 1. Τα τελευταία χρόνια, πολλά νεαρά παιδιά έχουν «βγει» από εκεί και αρκετοί μάλιστα έχουν πωληθεί στο εξωτερικό για αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά (π.χ Χρήστος Τζόλης).

Εν προκειμένω, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θεωρείται το «next big-thing» που έχει να παρουσιάσει η χώρα μας και το τεράστιο ταλέντο του έχει ήδη αρχίσει να στρέφει τα... βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων πάνω του. Μάλιστα, τα όσα έχει κάνει φέτος με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», κυρίως, στην Ευρώπη, έχουν λάβει την αναγνώριση... και από την UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημιούργησε μια μεγάλη λίστα με όνομα «Players to watch out for in 2024: Who could star in European football this year?», η οποία αφορά επί της ουσίας τους πιο υποσχόμενους παίκτες κάτω των 21 ετών εντός Ευρώπης. Εντός αυτής, φυσικά υπάρχουν μερικά τεράστια ονόματα, όπως αυτά του Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελονα και του Γουαρέν Ζαΐρ Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν. Ανάμεσά τους, κέρδισε μια θέση και ο Κωνσταντέλιας!

«Ο Κωνσταντέλιας και ο συμπαίκτης του, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, φαίνεται να είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αμφότερους ήδη στο πλαίσιο της Εθνικής. Ο επιθετικός μέσος καθιερώθηκε σε επίπεδο συλλόγου την περασμένη σεζόν, έχει εντυπωσιακή ικανότητα ντρίμπλας και μπορεί να συνδυάζεται με πολύ μεγάλη ευκολία με τους συμπαίκτες του», ανέφερε αναλυτικά η UEFA.