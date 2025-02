Παρέμβαση Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ: Έκκληση για δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία

📍New York

FM George Gerapetritis at the #UN General Assembly on Ukraine



📍Νέα Υόρκη

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για την Ουκρανία#GreeceUNSC 🇬🇷🇺🇳 pic.twitter.com/lZxlD5giDe