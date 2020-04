Κορονοϊός ΗΠΑ: Με φόντο τη δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών και των κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Μελάνια Τραμπ ανάρτησε στα social media μια selfie της στην οποία φορά μάσκα προστασίας από τον φονικό ιό. Γίνεται έτσι το πρώτο μέλος της οικογένειας Τραμπ που εμφανίζεται δημόσια με μάσκα εν μέσω της πανδημίας.

Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει στην ανάρτησή της: «Καθώς το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) μελετά την εξάπλωση του κορονοϊού, συνιστά τον κόσμο να φορά υφασμάτινη μάσκα σε δημόσιες εμφανίσεις, όταν η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι δύσκολο να επιτευχθεί». «Θυμηθείτε, αυτό δεν αντικαθιστά την σημασία της κοινωνικής αποστασιοποίησης» συμπληρώνει.

As the CDC studies the spread of #COVID -19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn

Η ανάρτηση στο twitter έρχεται λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την Μελάνια Τραμπ να κρατά μια μάσκα στα χέρια της, αναφέροντας τις κατευθυντήριες γραμμές των ΗΠΑ για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών.

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/eF3o33CUVS

— Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020