You Clap for Me Now: Τώρα με χειροκροτείς αλλά με φοβόσουν γιατί είμαι ξένος – Το βίντεο για τον ρατσισμό που σαρώνει You Clap for Me Now: Τώρα με χειροκροτείς λένε στην Αγγλία άνθρωποι που κάνουν διάφορα επαγγέλματα και οι οποίοι έχουν νιώσει τη φυλετική διάκριση. Τώρα απαντούν, βγαίνοντας στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού