Σωτήρης Τσιόδρας: Μέσω της καραντίνας πολλοί άνθρωποι έχουν βρει την δημιουργικότητα τους και έχουν ανακαλύψει πολλές πτυχές της προσωπικότητας τους. Μάλιστα, τελευταία βλέπουμε πολλούς να γράφουν τραγούδια, με επίκεντρο τον πιο δημοφιλή των τελευταίων ημερών (με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις), καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα. Ο άνθρωπος που κάθε απόγευμα, ακριβώς στις 18:00, μας ενημερώνει για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας.

Έτσι, μετά τον stand up comedian, Αλεξάνδρος Χαριζάνη που έβγαλε το «Dance with the Tsiodras» την σκυτάλη φρόντισε να πάρει ο Παναγιώτης Ζωσιμάς, ο οποίος έγραψε ένα ακόμη τραγούδι. Οπως λέει ο ίδιος στο βίντεο που ανέβασε στο Facebook, «πάτησε» στο τραγούδι «Στου παιδιού μου τη χαρά» για να δημιουργήσει το δικό του άσμα, που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει τους στίχους: «Ακούμε τον γιατρό τον Τσιόδρα και για αυτό δεν πάμε κόντρα – Μένουμε όλοι στο σπίτι, από Τετάρτη μέχρι Τρίτη», είναι μέρος των στίχων του

Ο τίτλος της δημιουργίας του είναι «Ο γιατρός (Τσιόδρας) θα μας προσέχει», όπως ο ίδιος έκανε γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.