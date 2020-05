Εκατοντάδες μουσουλμάνοι στη Γερμανία συγκεντρώθηκαν σε πάρκινγκ καταστήματος ΙΚΕΑ για να προσευχηθούν, κρατώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις. Αν και οι ναοί και οι χώροι λατρείας έχουν ανοίξει, οι κανόνες είναι τόσο αυστηροί που οι μουσουλμάνοι της περιοχής δεν θα χωρούσαν στο τζαμί για να εορτάσουν το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού. Γι’ αυτό ο πρόεδρος του τοπικού τζαμιού Καντίρ Τερζί σε συνεργασία με τον δήμο ρώτησε ένα τοπικό κατάστημα IKEA στην περιοχή Wetzlar εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων για να προσευχηθούν οι μουσουλμάνοι της περιοχής.

Η απάντηση ήταν θετική και έτσι δεκάδες μουσουλμάνοι με αποστάσεις ασφαλείας, φορώντας συνεχώς μάσκα, έστρωσαν τα χαλιά τους και με πρόσωπο προς τη Μέκκα προσευχήθηκαν. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εντυπωσιακές. Καθένας από τους πιστούς κρατά απόσταση 1,5 μέτρου από τους υπόλοιπους και προσεύχεται για να γιορτάσει το τέλος του Ραμαζανιού.

Η φωτογραφία με τους πιστούς να προσεύχονται τηρώντας αποστάσεις έγινε viral και σχολιάστηκε από χρήστες των κοινωνικών δικτύων. «Τι όμορφη και αναζωογονητική φωτογραφία. Όχι μόνο για την αφοσίωση και την πειθαρχία, αλλά και για την κοινότητα εντός της εκκλησίας και με τους γείτονές τους», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Eid Mubarak all✨

Especially to this Ikea branch in Germany.

Local Muslims asked if they can use the car park for prayers in order to maintain distancing per regulations. And Ikea said yes pic.twitter.com/6EDLmjkY9I

— Abdirahim Saeed (@AbdirahimS) May 24, 2020