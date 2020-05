Η Zhou Zhaoyan μπορεί να είναι μόλις 6 ετών, ωστόσο αυτό δεν την εμποδίζει να έχει ιδιαίτερο ταλέντο και κλίση προς τη μουσική. Μάλιστα, εμφανίζεται σε βίντεο να τραγουδάει αψεγάδιαστα το “Fly me to the moon”, χωρίς όμως να ξεχωρίζει για την ερμηνεία της. Αυτό που την καθιστά ξεχωριστή είναι, μεταξύ άλλων, το γεγονός πως παίζει άρτια κιθάρα. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα σε λίγους μήνες η Zhou έγινε… viral σε όλο τον κόσμο.

Στις αρχές Μαρτίου οι γονείς του κοριτσιού ανέβασαν στο YouTube βίντεο με το παιδί τους να παίζει και να τραγουδάει, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει σε χρόνο ρεκόρ περισσότερους από 161.000 subscribers. Στην διασκευή που έκανε στο κλασικό τραγούδι των Eagles “Hotel California”, η μικρή φαίνεται να τραγουδά, να παίζει ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ντραμς και μαράκες.

Πολλές από τις διασκευές της είναι σε στιλ bossa nova. Τραγουδιστές, συγκροτήματα και διασημότητες από την Κίνα αλλά και το εξωτερικό δημοσίευσαν βίντεό της στα social media. Η Zhou Zhaoyan μπήκε στον κόσμο της μουσικής χάρη στον πατέρα της, επίσης κιθαρίστας. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από την κιθάρα και τα υπόλοιπα μουσικά όργανα, κάνει πατινάζ, ζωγραφίζει και παίζει με lego. Όντας μόλις 6 ετών δείχνει να έχει όλο το μέλλον μπροστά της.

Ερμηνεύει το Hotel California

Ακούστε την ερμηνεία της για το “Fly me to the moon”

Known as #MiumiuGuitargirl, Zhou Zhaoyan, 6, sings and plays guitar, racking up numerous fans from both home and abroad after her cover versions of classic songs became popular online. #FlyMetotheMoon #music #singing Click to see more. https://t.co/HWvAlgdqNk pic.twitter.com/6pr0r3imfk

— China Daily Life (@ChinaDaily_Life) May 28, 2020