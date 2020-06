Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο ηλικιωμένος έχει κάνει τη εξής πατέντα: Έχει ενώσει δύο ιατρικές μάσκες, έχει ανοίξει μία τρύπα στην εσωτερική για να μπορεί να τρώει και η εξωτερική, λειτουργεί σαν καπάκι. Με κλωστή έχει “συνδέσει” την εξωτερική μάσκα με γαντζάκι στο καπέλο του και στη συνέχεια στο χέρι του που κρατάει το μαχαίρι. Με την “τροχαλία” αυτή, μπορεί να ανοίγει το καπάκι και να βάζει την μπουκιά στο στόμα, με το ελεύθερο χέρι, ενώ με το άλλο χειρίζεται το πιρούνι. Καθόλου άσχημη ιδέα… Δεν είναι βέβαιο ότι προστατεύει από τον κορονοϊό αλλά είναι εύφανταστο.

Το παραπάνω βίντεο είναι χιουμοριστικό, αλλά επιστήμονες στο Τελ Αβίβ έφτιαξαν στα σοβαρά, μία ιατρική μάσκα που ανοιγοκλείνει, ώστε να μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το εστιατόριο και να φάει εκεί, χωρίς να διατρέχει τόσο μεγάλο κίνδυνο (έτσι υποστήριζαν τουλάχιστον).

Σύμφωνα με το Reuters, η ιδέα δεν ήταν και τόσο πρακτική αν κάποιος ήθελε να φάει παγωτό, σάλτσα ή σούπα, αλλά με τη μάσκα αυτή μπορεί να φάει κάποιος στέρεη τροφή, τόσο γρήγορα και καλά “όσο η φιγούρα του Pac-Man στο video game”. “Η μάσκα μπορεί να ανοίξει με τηλεκοντρόλ ή αυτόματα, όταν το πιρούνι την πλησιάσει” δήλωσε ο Asaf Gitelis, αντιπρόεδρος της Avtipus Patents and Inventions, στην παρουσίαση που έγινε στα μέσα Μαΐου. Η παραγωγή αναμενόταν να ξεκινήσει σε μερικούς μήνες και η μάσκα θα κόστιζε από 0,85 to 2,85 δολάρια.

Israeli inventors have developed a mask with a remote-control mouth that lets diners eat without taking it off https://t.co/LLCRxRWDBv pic.twitter.com/9ImXdIAayP

— Reuters (@Reuters) May 19, 2020