Γίνε εκατομμυριούχος: Μία από τις ερωτήσεις που έχουν συζητηθεί όσο καμία για το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι τα χρόνια που το παρουσίαζε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Και μάλιστα τη στιγμή τελευταίας ερώτησης Η στιγμή που θα κρίνει αν θα κερδίσεις ή όχι 50 ολόκληρα εκατομμύρια δραχμές καθώς το βίντεο που θα παρακολουθήστε είναι από το μακρινό 1999.

Και αν νομίζετε πως θα ακούσετε την πιο δύσκολη ερώτηση που έχει γίνει ποτέ, ξαφνικά εμφανίστηκε ο βιβλικός Ζεβαιδέος. Και δεν πρόκειται για τρολιά (δεν υπήρχαν τότε εξάλλου) ή για φάρσα

Αυτό συνέβη στον πρώτο παίκτη του «Εκατομμυριούχου» που κατόρθωσε να φτάσει μέχρι την τελευταία ερώτηση και να διεκδικήσει τα 50 εκατομμύρια.

Η ερώτηση ήταν:«Των παιδιών του Ζεβεδαίου πώς λεγόταν η μητέρα;». Σίγουρα η πιο πονηρή ερώτηση που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό τηλεπαιχνίδι και μάλιστα για τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό… Οι 4 πιθανές απαντήσεις ήταν: Α: Ελισάβετ, Β: Μαγδαληνή Γ: Μάρθα Δ: Σαλώμη. Τίμια και παντελονάτα. Πριν δεις τη σωστή απάντηση. Εσύ τι θα απαντούσες στην ερώτηση που 96 στους 100 κάνουν λάθος;

Η ερώτηση που πραγματικά σου κόβει τα πόδια. Γιατί μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά μόνο απλή δεν είναι.

Θα κέρδιζες τα 50 εκατομμύρια ή θα έχανες την ευακαιρία ζωής; Δώσε την επιλογή σου και μετά τσέκαρε την σωστή απάντηση και δες πόσο σπουδαίος παίκτης ήταν ο κύριος που κατόρθωσε να φτάσει ως την τελευταία ερώτηση του «Εκατομμυριούχου».

Το παιχνίδι Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος είναι τηλεπαιχνίδι γνώσεων, βασισμένο στο βρετανικό Who Wants to be a Millionaire, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1999 στο Mega Channel. Το 2010, ο Εκατομμυριούχος επιλέχθηκε ως το πιο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι στα 20 χρόνια του Mega. Το παιχνίδι γυριζόταν στα studios Καραμάνου, στους Αγίους Αναργύρους.

Ο παίκτης έπρεπε να απαντήσει σωστά σε 15 ερωτήσεις για να κερδίσει 50.000.000 δραχμές μέχρι το 2001, €150.000 μέχρι το 2004 και €250.000 το 2005-2006. Για κάθε ερώτηση, υπήρχαν τέσσερις πιθανές απαντήσεις, με μία μόνο σωστή. Ο παίκτης, για να κερδίσει το χρηματικό ποσό, είχε στην διάθεσή του τρεις βοήθειες: 50-50, τηλέφωνο και Κοινό!