Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχολιαστεί πολλές φορές για την εμφάνισή του. Τα φαρδιά ρούχα του, το πορτοκαλί χρώμα δέρματος αλλά και τα (λιγοστά) κιτρινο-πορτοκαλί μαλλιά του έχουν γίνει συχνά αντικείμενα σχολιασμού, τόσο από πολιτικούς αντιπάλους του, όσο και από ανθρώπους του κόμματός του.

Ωστόσο, οι τελευταίες φωτογραφίες του αμερικανού προέδρου δείχνουν ότι ο πρόεδρος απαρνήθηκε τις ξανθές βαφές και άφησε τα μαλλιά του λευκά. Όπως ήταν αναμενόμενο τα «νέα μαλλιά» του Τραμπ σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως με τους χρήστες να αναρωτιούνται για το νέο look του 74χρονου προέδρου.

Μάλιστα, πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν πως τα μαλλιά του Τραμπ αλλάζουν χρώμα ανάλογα αν βρίσκεται κάτω από το φως του ήλιου ή σε εσωτερικό χώρο, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως πλέον χρησιμοποιεί το ξανθό σαντρέ, το χρώμα που κάνει τα ξανθά μαλλιά λιγότερο κίτρινα. Δεν αποκλείεται ύστερα από παρότρυνση των συνεργατών του να προσπαθεί μια σταδιακή μετάβαση στα λευκά μαλλιά του.

Η Daily Mail σχολιάζει καυστικά ότι ο Τραμπ, τώρα που τα κομμωτήρια είναι κλειστά λόγω κορονοϊού, έχασε κάποια ραντεβού με το κομμωτήριο και δεν κατάφερε να διατηρήσει το ξανθό χρώμα στα μαλλιά του.

Οι υποστηρικτές του στο Twitter έκαναν θετικά σχόλια με κάποιους να αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ωραίο άνδρα και τα γκρίζα μαλλιά του πάνε…

What’s happened? Did #Trump forget the orange, grey hair & not so much makeup. Perhaps he’s going for the sympathy vote, for being old & grey. pic.twitter.com/V7vDVjHPIi

— Johnny Red (@JohnnyRed_BN1) July 15, 2020