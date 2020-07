Οι χρήστες του Twitter δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστη την εμφάνιση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη Χαβάη. Ο 36χρονος δισεκατομμυριούχος απολαμβάνει τις διακοπές του και ο φακός τον «συνέλαβε» να κάνει το αγαπημένο του σπορ. Ως εδώ καλά…

Το πάρτι στα social media ξεκίνησε με αφορμή τους τόνους αντηλιακού που είχε απλώσει στο πρόσωπό του ο Ζούκερμπεργκ. Καλώς φοβάται τον ήλιο και παίρνει προφυλάξεις. Όμως, μάλλον υπερέβαλε…

Σε πολλούς θύμιζε τον αγαπημένο Data από τη σειρά Star Trek

Κάποιοι τον είδαν ως άλλο… Τζόκερ

Και άλλοι ως φάντασμα!

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz

— Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020