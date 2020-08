Το ματς στις στέγες: Η 13χρονη Βιτόρια και η 11χρονη Κάρολα, έγιναν διάσημες από βίντεο που τις έδειχνε να παίζουν μεταξύ τους τένις, την περίοδο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Ιταλία. Τα κορίτσια έδειξαν μεγάλη ικανότητα στις βολές τους, που ήταν ακριβέστατες και επαγγελματικές. Το βίντεο από την Λιγουρία όπου μένουν έγινε viral και το έπαιξαν πολλά από τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ. Οι κοπέλες δεν περίμεναν αυτή την φήμη και ακόμη περισσότερο δεν περίμεναν ότι θα συναντούσαν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στον χώρο του τένις, τον 38χρονο Ρότζερ Φέντερερ. Αυτό συνέβη με την μεσολάβηση γνωστής ιταλικής εταιρείας ζυμαρικών, που έφερε τον παίκτη στις ταράτσες τους για ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι έγινε στις 10 Ιουλίου και το διασκέδασαν όλοι πολύ.

