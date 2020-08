Συγκίνηση προκαλεί το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου από τη Βηρυτό, που ζει σκηνές αποκάλυψης. Μια ηλικιωμένη Λιβανέζα μέσα στο κατεστραμμένο από την έκρηξη σπίτι της, κάθεται στο πιάνο και παίζει την αγαπημένη σκωτσέζικη μελωδία “Auld Lang Syne” (Στις παλιές στιγμές), σε μια προσπάθεια να ξορκίσει το κακό. Όπως στην ταινία «Πιανίστας» του Ρόμαν Πολάνσκι, που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης αυτοβιογραφίας του Εβραίου Πολωνού μουσικού, Βλαντισλάβ Σπίλμαν.

Ολόκληρο το διαμέρισμα της ηλικιωμένης έχει μετατραπεί σε ερείπια. Τα προσωπικά της αντικείμενα έχουν σκορπιστεί και καταστραφεί. Τα πάντα μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο.

Δείτε το βίντεο

A grandmother played “Auld Lang Syne” on a piano in her home surrounded by debris and devastation following the explosion in Beirut, Lebanon.

Her granddaughter said the woman was “pushing through her pain” in a moment she described as “beauty from ashes.” https://t.co/eOeSuptB4A pic.twitter.com/eW5gs5hwkI

— ABC News (@ABC) August 6, 2020