Στον Λίβανο έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ως ένδειξη συμπαράστασης στον λαό της Βηρυτού μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος, δεν δίστασε να περπατήσει στους κατεστραμμένους δρόμους της λιβανέζικης πρωτεύουσας και να συνομιλήσει με τους κατοίκους που τις τελευταίες μέρες μετρούν τις πληγές τους.

Οι πολίτες της Βηρυτού, μάλιστα, φώναζαν στον Εμανουέλ Μακρόν διάφορα συνθήματα, όπως «Βοηθήστε μας» και «Επανάσταση» με τον Γάλλο πρόεδρο να τους απαντά και να τους διαβεβαιώνει πως «η γαλλική βοήθεια δεν θα πάει σε διεφθαρμένα χέρια και ότι θα επιδιώξει μια νέα συμφωνία με τις πολιτικές αρχές».

Μάλιστα, βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει μία Λιβανέζα να πλησιάζει τον Μακρόν και να έχει έναν έντονο διάλογο μαζί του, καταγγέλλοντας τους πολιτικούς του Λιβάνου που «χειραγωγούν τον λαό τα τελευταία χρόνια» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, της δίνει το χέρι του, τη διαβεβαιώνει ότι είναι «εδώ για να βοηθήσει τον λαό και όχι αυτούς» και σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού και συμπαράστασης, αγκαλιάζει την οργισμένη διαδηλώτρια.

“You are sitting with warlords, they have been manipulating us for the past year”

A woman confronts French President Emmanual Macron in Beirut

He embraces her and says: “I’m not here to help them, I’m here to help you”https://t.co/kWGQxTr6rF pic.twitter.com/hIxvD26w9N

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 6, 2020