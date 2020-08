Ένας 11χρονος από τη Νιγηρία βιντεοσκοπήθηκε να χορεύει μπαλέτο ξυπόλυτος μέσα στη βροχή. To βίντεο έγινε σύντομα viral, συγκινώντας μέχρι και διάσημους σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Βαϊόλα Ντέιβις. Η θέληση του για μάθηση προσέλκυσε την προσοχή ακόμη και του American Ballet Theatre, το οποίο του προσέφερε υποτροφία για σπουδές ενώ του παρείχε πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορεί να προπονείται διαδικτυακά.

Σπάζοντας τα στερεότυπα με μόνη δύναμη το ταλέντο του, ο μικρός κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love….despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0

— Viola Davis (@violadavis) June 24, 2020