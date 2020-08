Η Μελάνια Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ιβάνκα, το «δολοφονικό» όμως βλέμμα που της ρίχνει, φανερώνει ότι μάλλον δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μια παγωμένη ματιά χθες κατά την διάρκεια της Εθνικής Συνέλευση των Ρεπουμπλικανών

Ας σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα το απόσπασμα ενός νέου βιβλίου το οποίο είναι γεμάτο λεπτομέρειες για τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ιβάνκα και τη Μελάνια.

Τη στιγμή που η Ιβάνκα ολοκληρώνει ένα μικρό σχόλιο, λίγο πριν από την ομιλία αποδοχής του πατέρα της και σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ είναι η στιγμή που έχει γίνει σήμερα meme σε εκατομμύρια λογαριασμούς στο Twitter.

Η Μελάνια Τραμπ την κοίταξε χαμογέλασε κάπως «παγωμένη» και μόλις εκείνη πέρασε της βγήκε όλη η ξινίλα που είχε καταπιέσει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Twitter ξεσάλωσε με τις εικόνες που έγιναν viral. «Δεν νομίζω ότι η Μελάνια συμπαθεί πολύ την Ιβάνκα. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε» ανέφερε ένας χρήστης.«Μήπως γύρισαν τα μάτια της Μελάνια μόλις είδε την Ιβάνκα» αναρωτήθηκε κάποιος άλλος.

This was so weird. #RNC2020 pic.twitter.com/YHReTl0bfT

— Dana Goldberg (@DGComedy) August 28, 2020