Στην κατάσχεση 320.000 και πλέον χρησιμοποιημένων προφυλακτικών που προορίζονταν για την αγορά προχώρησαν οι βιετναμέζικες αρχές, που τα εντόπισαν κι πρόλαβαν το… μοιραίο. Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, η αστυνομία του Βιετνάμ εντόπισε τα μεταχειρισμένα προφυλακτικά σε μία αποθήκη στη νότια επαρχεία Binh Duong, τα οποία προορίζονταν για παράνομη πώληση προς ανυποψίαστους πολίτες.

Μάλιστα το κρατικό κανάλι “VTV” μετέδωσε και βίντεο από το σχετικό ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για δεκάδες γεμάτες σακούλες που, που ζύγιζαν 360 κιλά. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε, τα προφυλακτικά πλύθηκαν, αναδιαμορφώθηκαν και συσκευάστηκαν εκ νέου με στόχο οι επιτήδειοι να τα ρίξουν στην αγορά ώστε να πουληθούν.

Πιο συγκεκριμένα, είπε αρχικά έβραζαν τα προφυλακτικά σε νερό, μετά τα στέγνωναν και στην συνέχεια τα τοποθετούσαν σε ένα ξύλινο, φαλλικό ομοίωμα, ώστε να ξαναπάρουν το επιθυμητό σχήμα, πριν τελικά επανατοποθετηθούν σε σακουλάκια και πουληθούν ως καινούρια.

Ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είπε στις Αρχές πως κάθε μήνα ένα άγνωστο πρόσωπο σε εκείνον του έφερνε τις σακούλες. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μίας γυναίκας, η οποία μάλιστα ομολόγησε πως πληρωνόταν 0,17 δολάρια ανά χιλιόγραμμο. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν έστω και μικροποσότητα τέτοιων προφυλακτικών έχει φτάσει ήδη στην αγορά.

