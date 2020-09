Η ΔΟΥ Αχαρνών μετακομίζει στη ΔΟΥ Αγιών Αναργύρων και μαζί της παίρνει και όλους τους φακέλους της. Η μεταφορά απαθανατίστηκε σε μία φωτογραφία που έγινε viral. Ένα φορτηγό γεμάτο πεταμένα αρχεία, που με το ζόρι χωρούν και δεν πέφτουν.

Μάλιστα η φωτογραφία έφτασε στις οθόνες στις οθόνες του παγκόσμιου ψηφιακού κολοσσού μεταφοράς δεδομένων Wetransfer.com. Συγκεκριμένα, ένας χρήστης να δώσει μια εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όταν γίνεται μεταφορά ενός μεγάλου όγκου αρχείων και έτσι με mention ανέφερε το wetransfer στην ανάρτηση του. Η περιγραφή του ήταν στα ελληνικά και έλεγε:

Ελλάδα 2020.

Μεταφορά αρχείων από ΔΟΥ Αχαρνών στην ΔΟΥ Αγ Αναργύρων.

Περίμενε εσύ μετά να δείς προκοπή σε αυτήν την χώρα ανέκδοτο

Had to Google translate this but… lol someone let them know about us please.

— WeTransfer (@WeTransfer) September 25, 2020