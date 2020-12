Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως προσπαθούσε να κάνει ό, τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να μην χάσει την προεδρία, ενώ διαφωνούσε με το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου, το οποίο υπέδειξε νέο πρόεδρο των ΗΠΑ τον Τζο Μπάιντεν.

Φυσικά η εμμονή του οδήγησε τόσο τους πολίτες των ΗΠΑ, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, να…διασκεδάζουν με αυτή του την τακτική, και να σατιρίζουν το γεγονός πως αμετανόητα επέμενε πως το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν αποτέλεσμα ”νοθείας”. Πρόσφατα, χρήστης του Twitter ανάρτησε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται στον Λευκό Οίκο να μετακινείται…σηκωτός, και να καταλήγει να αποχωρεί με…φορτωτική!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

Coming January 20th, 2021… or should I say, LEAVING.#TrumpDerangementSyndrome #TrumpIsALaughingStock pic.twitter.com/HpTpssrQ9m

— Paul Lee Teeks (@PaulLeeTeeks) December 11, 2020