Μια ”ρομαντική” ιστορία εκτυλίχθηκε στην Γερμανία, όταν ένας κύκνος πενθούσε το θάνατο του συντρόφου του στις ράγες σιδηρόδρομων, διακόπτοντας την κυκλοφορία περισσότερων από είκοσι τρένων για σχεδόν μια ώρα. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, ο κύκνος απομακρύνθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής.

Οι δύο κύκνοι πετούσαν πάνω από τις ράγες των τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν την Κασέλ με την Γκέτινγκεν στο κεντρικό τμήμα της Γερμανίας. Ένα από τα δύο πουλιά όμως σκοτώθηκε, όταν σύμφωνα με τις εικασίες της αστυνομίας της Κασέλ, άγγιξε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

Το άλλο πουλί, θρηνώντας, κάθισε στο πλάι του νεκρού ταιριού του κι αντιστάθηκε στις προσπάθειες σιδηροδρομικών να το απομακρύνουν από τις ράγες. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει βρετανική εταιρεία για την προστασία των πτηνών, η κίνησή του δεν εκπλήσσει καθώς οι κύκνοι προσπαθούν να μείνουν ζευγάρι με το ταίρι που έχουν επιλέξει για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και η απώλεια ενός συντρόφου μοιραία τους προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Police & firefighters in Germany were forced to move apparently “mourning” swan that was blocking high-speed railway line.

Swan (pictured) blocking line, causing trains 2b cancelled, after 2nd swan was killed when it flew into overhead line above tracks.💔https://t.co/m5om4S7E4x pic.twitter.com/dq5laTaxyU

— Fiona Bateman (@feebateman) December 29, 2020