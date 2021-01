Ο Θεσσαλονικιός ιδιοκτήτης του ταξί Κώστας Μπέκιος, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τη θλίψη από τα πρόσωπα των πελατών του εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, μετέτρεψε το ταξί του σε “club” κι έδωσε την ευκαιρία στους πελάτες του να “ξεσκάσουν” απολαμβάνοντας το ποτό τους, αλλά και τις ομορφιές της νυχτερινής Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει ηχοσύστημα, φωτορυθμικά και δυνατή μουσική. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο νυχτερινό κέντρο, αλλά για ένα …ταξί-club στη Θεσσαλονίκη που προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες του για μια διαφορετική έξοδο εν μέσω πανδημίας.

Ο ιδιοκτήτης του ταξί Κώστας Μπέκιος, σε μια προσπάθεια, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, να απομακρύνει τη θλίψη από τα πρόσωπα των πελατών του εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, μετέτρεψε το ταξί του σε “club” κι έδωσε την ευκαιρία στους πελάτες του να «ξεσκάσουν» απολαμβάνοντας το ποτό τους, αλλά και τις ομορφιές της νυχτερινής Θεσσαλονίκης.

«Από την πρώτη καραντίνα, έβλεπα τη θλίψη στα πρόσωπα του κόσμου και ήθελα να σταματήσουν, τουλάχιστον αυτοί που μπαίνουν στο ταξί μου, να είναι λυπημένοι», λέει ο κ. Μπέκιος κι εξηγεί: «Έτσι έβαλα στην αρχή το ηχοσύστημα, τα φώτα led, φωτορυθμικά και δυνάμωσα τη μουσική παραπάνω. Σταδιακά μετέτρεψα το ταξί σ’ ένα μικρό “club” και άρχισα να βλέπω τους πελάτες μου να διασκεδάζουν και να βγαίνουν από την κούρσα χαμογελαστοί».

«Ο κόσμος το ευχαριστιέται παρά πολύ και πολλοί μου λένε βγαίνοντας από το ταξί: “μπράβο σου φίλε μου, μου έφτιαξες την ημέρα, μου άλλαξες τη διάθεση!”. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία», επισημαίνει ο ιδιοκτήτης και οδηγός του ταξί.

Οι πελάτες του, όπως λέει ο κ. Μπέκιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι κυρίως νέοι από 18 έως και 40 ετών, ενώ μια βόλτα – έξοδος με το “ταξί-club” κοστίζει όσο η διαδρομή, δηλαδή για μία ώρα από 12 έως 15 ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Μπέκιος έχει μάλιστα δημιουργήσει, τους μήνες που διαρκεί η πανδημία, το δικό του πελατολόγιο. «Δεν με επιλέγουν μόνο για μια μικρή κούρσα για να πάνε στη δουλειά τους, για παράδειγμα, αλλά μού ζητάνε να κάνουν μια βόλτα στην πόλη για να απολαύσουν το ποτάκι τους, με τη μουσική της επιλογής τους. Είναι μια έξοδος διαφορετική, κάτω όμως από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας».

Greek taxi driver Konstantinos Bekios has decked out his ride with strobes and pumping music to lift his passengers’ spirits https://t.co/e4pdDOLWQP 🚕 pic.twitter.com/Vwg8z812AY

— Reuters (@Reuters) January 16, 2021