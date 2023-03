Joker: Οι φανς της πρώτης ταινίας αναμένουν με μεγάλη αγωνία το πολυαναμενόμενο sequel «Joker 2: Folie a Deux».

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο και φωτογραφίες του Χοακίν Φίνιξ από τα εξωτερικά γυρίσματα που πραγματοποίησε για το πολυαναμενόμενη δεύτερη ταινία Joker.

O ηθοποιός ως Άρθουρ Φλεκ, φαίνεται να τρέχει στους δρόμους του κέντρου του Λος Άντζελες μαζί με έναν άλλο επίδοξο Τζόκερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι θαυμαστές που εντόπισαν τα γυρίσματα του «Joker 2: Folie a Deux» στο κέντρο της πόλης το Σάββατο είδαν τον 48χρονο Χολιγουντιανό σταρ σε εξωτερικό γύρισμα μαζί με έναν άλλο ψηλότερο άνδρα που ήταν ντυμένος και μακιγιαρισμένος ακριβώς όπως ο Τζόκερ στο αρχικό blockbuster Joker του 2019.

Joaquin Phoenix filming on set of Joker: Folie à Deux in Los Angeles this afternoon pic.twitter.com/0LIhupgbvi — Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 5, 2023

Joaquin Phoenix filming a scene for ‘JOKER: FOLIE À DEUX’ in LA. 👀 pic.twitter.com/b5pj2nLXh0 — Complex Pop Culture (@ComplexPop) March 5, 2023

Joaquin Phoenix on the set of ‘Joker: Folie à Deux’ pic.twitter.com/2utTubWeER — Films to Films (@FilmstoFilms_) March 5, 2023

JOAQUIN PHOENIX BACK AS JOKER IN HIS RED SUIT OMG HELLO I AM DYING pic.twitter.com/cqE4IetgRD — lydia (@joaqsoscar) March 4, 2023

