Η διεθνής οργάνωση για την προστασία των ζώων PETA χαιρέτισε τη δέσμευση της βασίλισσας Καμίλα ότι δεν θα αγοράσει νέα φυσική γούνα.

Την Τετάρτη, η οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) έλαβε μια επιστολή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στην οποία αναφέρεται η πρόθεση της βασίλισσας «να μην προμηθευτεί νέα φυσικά γούνινα ρούχα». «Σας παραθέτουμε τις πιο θερμές ευχές της βασίλισσας», προσθέτει η επιστολή.



Στον αντίποδα όμως, η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας λέει ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας «δεν πρέπει να τίθενται υπό πίεση από ακτιβιστές».

Η Peta, η οποία λέει ότι το να φορά κανείς αληθινή γούνα είναι απάνθρωπο και περιττό είπε ότι «πίνει στην υγειά της βασίλισσας Καμίλα ένα ποτήρι από το καλύτερο κρασί».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική μοναρχία αντικατοπτρίζει τις αξίες των πολιτών αναγνωρίζοντας ότι η γούνα δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και καθιστά τη χρήση από το υπουργείο Άμυνας πραγματικής γούνας αρκούδας για τα καπέλα της βασιλικής φρουράς ακόμα πιο παράλογη και εκτός πραγματικότητας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ingrid Newkirk.

Η Wendy Higgins της Humane Society International υποστήριξε επίσης τη μετάβαση στην ψεύτικη ή «ψεύτικη» γούνα: «Η απόφαση της Βασίλισσας Καμίλα να «πηγαίνει faux» αντανακλά τα ήθη και τη διάθεση του βρετανικού κοινού».

H σύζυγος του βασιλιά Κάρολου ακολουθεί τα βήματα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία το 2019 αποφάσισε να μην φοράει ρούχα και αξεσουάρ από αληθινή γούνα.