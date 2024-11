Πέθανε ο πρώτος ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος Bee Gees, Colin Petersen

Πέθανε ο πρώτος ντράμερ των θρυλικών Bee Gees, Colin Petersen, σε ηλικία 78 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στη μουσική σκηνή.

Ως ντράμερ του συγκροτήματος, ο Petersen είχε καθοριστική συμβολή στις πρώτες επιτυχίες των Bee Gees και βοήθησε να καθιερωθούν στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στο Facebook από το συγκρότημα με το οποίο συνεργαζόταν τα τελευταία χρόνια, τους Best of The Bee Gees. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, Colin ‘Smiley’ Petersen», ανέφεραν στη δήλωσή τους, συνοδεύοντάς τη με μια φωτογραφία του πίσω από το σετ των ντραμς του. «Ο Κόλιν εμπλούτισε τις ζωές μας και έδεσε την ομάδα μας με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό. Δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε χωρίς το λαμπερό χαμόγελό του και τη βαθιά φιλία του. Σε αγαπάμε Συνταγματάρχη, αναπαύσου εν ειρήνη», κατέληγε η συγκινητική ανάρτηση.

Ο Petersen έγινε μέλος των Bee Gees το 1966, μπαίνοντας στο γκρουπ που περιλάμβανε τους αδελφούς Barry, Robin και Maurice Gibb, και από την Αυστραλία μετακόμισαν στο Λονδίνο.

Συμμετείχε και στα τέσσερα άλμπουμ του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων το πρώτο του Bee Gees του 1967, το οποίο περιείχε τραγούδια όπως το "New York Mining Disaster 1941" και το "To Love Somebody". Ακολούθησαν τα Horizontal και Idea το1968, που περιείχαν επιτυχίες όπως το "I’ve Gotta Get a Message to You" και το "I Started a Joke", και το Odessa το 1969. Το τελευταίο του άλμπουμ με τους Bee Gees ήταν το Cumber Castle της δεκαετίας του 1970.

Πριν ασχοληθεί με τη μουσική και τα ντραμς, ο Petersen είχε διαπρέψει ως παιδί-ηθοποιός. Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στην αυστραλιανή ταινία Smiley του χάρισε το διαρκές παρατσούκλι “Smiley” και τον έκανε διάσημο στη χώρα του.

Η συμβολή του στη μουσική και την τέχνη αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη κληρονομιά.