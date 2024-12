Πιθανή συγχώνευση Honda και Nissan

Η Honda Motor Co. και η Nissan Motor Co. ετοιμάζονται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συγχώνευση, η οποία θα μπορούσε τελικά να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και τη Mitsubishi Motors Co., ανέφερε σε άρθρο του το Ιαπωνικό site Nikkei.

Μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργούσε έναν μεγάλο αντίπαλο για την Toyota Motor Corp και θα ενοποιούσε αποτελεσματικά την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σε δύο στρατόπεδα. Θα παρείχε επίσης στη Honda και τη Nissan περισσότερους πόρους για να ανταγωνιστούν παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρείες.

Η κίνηση αυτή πιθανόν να ακολουθήσει την απόφαση των δύο εταιρειών νωρίτερα φέτος να συνεργαστούν για μπαταρίες και λογισμικό ηλεκτρικών οχημάτων. Τότε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Honda, Toshihiro Mibe, παρουσίασε τη δυνατότητα κεφαλαιακής σχέσης με τη Nissan.

Η Honda και η Nissan δεν επιβεβαίωσαν την είδηση για συγχώνευση αλλά εξέδωσαν δηλώσεις που επανέλαβαν τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους για μελλοντική συνεργασία. «Θα ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για τυχόν αλλαγές την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε η Honda σε ανακοίνωσή της.

Οι δύο μεγάλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν να υπογράψουν μνημόνιο για να συζητήσουν τα κοινά μετοχικά μερίδια σε μια νέα εταιρεία χαρτοφυλακίου υπό την οποία θα λειτουργούσε η ενοποιημένη εταιρεία, ανέφερε το site Nikkei, χωρίς να αναφέρει πηγές. Η συγχώνευση θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να ανταγωνιστούν άλλες εταιρίες σε ηλεκτρικά οχήματα όπως η Tesla Inc. και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Nissan έχει εντείνει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης για να αντιμετωπίσει την καθυστερημένη αύξηση των εσόδων και τα χαμηλότερα κέρδη. Η αυτοκινητοβιομηχανία ακολουθεί μια περίπλοκη στρατηγική συνεργασία 25 ετών με τη γαλλική Renault SA.



Οι συζητήσεις για τη συγχώνευση έρχονται μετά από δημοσίευμα των Financial Times, που ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι η Nissan αναζητούσε έναν βασικό επενδυτή για να αντικαταστήσει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Renault και ότι δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο η Honda να αγοράσει κάποιες από τις μετοχές της. Από την άλλη πλευρά η Honda θέλει να ενισχύσει και την παραγωγή υβριδικών οχημάτων παρόλο που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Honda, η Nissan και η Mitsubishi μαζί πούλησαν περίπου 4 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως τους πρώτους έξι μήνες του έτους, πολύ λιγότερα από τα 5,2 εκατομμύρια που πούλησε η Toyota μόνη της.