Πληθαίνουν οι «σολο» εμφανίσεις του Χάρι πληθαίνουν και τα ερωτήματα - Γιατί «χάθηκε» η Μέγκαν;

Πολλές σόλο εμφανίσεις πραγματοποιεί τελευταία ο πρίγκιπας Χάρι δίνοντας τροφή στους καλοθελητές που τον «περιμένουν στη γωνία».

Για παράδειγμα, το Σάββατο ο δούκας του Σάσσεξ πήγε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στην Καλιφόρνια που διοργάνωσε ο Κέβιν Κόστνερ και προχθές παραβρέθηκε σε δείπνο που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υποδεχόμενος θερμά τη βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου.

Επίσης μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη για να στηρίξει φιλανθρωπικά ιδρύματα και επιχειρήσεις για ζώα συντροφιάς, όπως τα African Parks, το HALO Trust, το The Diana Award και το Travalyst. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο θα πετάξει για το Λονδίνο για την ετήσια επίσκεψή του για το WellChild στην τελετή απονομής των βραβείων του.

Από όλες αυτές τις εμφανίσεις όμως, αισθητή είναι η απουσία της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ. Εύλογα λοιπόν πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται αν συμβαίνει κάτι με τη δούκισσα του Σάσεξ. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πως η Μέγκαν δεν τον συνοδεύει γιατί πρέπει να βρίσκεται με τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Γιατί «χάθηκε» η Μέγκαν; Ειδικοί εξηγούν

Την ίδια ώρα διάφοροι βασιλικοί εμπειρογνώμονες, διατυπώνουν την δική τους εκδοχή σχετικά με την απουσία της Μέγκαν. Για παράδειγμα ο βιογράφος Φιλ Ντάμπιερ, συγγραφέας του βιβλίου «Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words»,δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Χάρι μερικές φορές αισθάνεται σαν ανταλλακτικό και συχνά δείχνει δυστυχισμένος όταν βγαίνει με τη Μέγκαν σε εκδηλώσεις στην Καλιφόρνια. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου θέλει περισσότερα για τον εαυτό του. Έχει κλείσει τα 40 και πρέπει να αναρωτιέται τι του επιφυλάσσει το μέλλον.

Νομίζω ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ένα νέο νόημα στη ζωή του και αυτό φαίνεται να περιλαμβάνει την περαιτέρω δραστηριότητά του. Είναι για λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη και μετά θα πάει στο Λονδίνο για το WellChild, με το οποίο ασχολείται εδώ και χρόνια. Είναι σαφές ότι θέλει να βρει κάποιους σκοπούς στους οποίους μπορεί να εμπλακεί και να δώσει στη ζωή του κάποιο νόημα. Επίσης, η Μέγκαν δεν θέλει να επιστρέψει στο Λονδίνο, οπότε θα πρέπει να πάει μόνος του».

Ο πρίγκιπας Χάρι, μάλιστα, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με μερικούς από τους παλιούς του φίλους, ενόψει της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Είμαι σίγουρος ότι του λείπουν κάποιοι φίλοι με τους οποίους μπορεί να βγει για μια μπίρα και να χαλαρώσει πραγματικά. Όσο περισσότερο κάνει πράγματα μόνος του και χαράζει κάποια νέα σχέδια, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορέσει να θεραπευτεί και να προσπαθήσει να επιλύσει κάποια από τα προβλήματα με την οικογένειά του, αν και είναι μακρύς ο δρόμος» πρόσθεσε ο βασιλικός βιογράφος.

Παρόμοια είναι και η άποψη του βασιλικού εμπειρογνώμονα Τομ Μπάουερ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Χάρι θέλει να «βρει τον εαυτό του» μόνος του. «Οι σόλο εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι υποδηλώνουν μια αλλαγή στον τρόπο ζωής του και στη στρατηγική του για να βεβαιωθεί για το ποιος είναι -και όχι μόνο στη Βρετανία».

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς λέει ότι ο Χάρι αναζητά νέους ρόλους. «Ποιος είναι ο πραγματικός του ρόλος τώρα; Τα επιτεύγματά του είναι αναμφίβολα οι αγώνες Invictus και οι αιγίδες του για το Wellchild και το Sentebale στο Λεσότο. Όλα αυτά τα δημιούργησε πριν παντρευτεί τη Μέγκαν» δήλωσε στην Daily Mail.

Μάλιστα, οι «σόλο» εμφανίσεις του Χάρι στη Νέα Υόρκη δείχνουν, σύμφωνα με τον ειδικό, πως προσπαθεί να ενισχύσει το προφίλ του και να φτιάξει τους δεσμούς του με την οικογένειά του, ιδίως μετά τις ευχές που έστειλαν τόσο ο βασιλιάς όσο και ο αδελφός του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, για τα 40ά γενέθλιά του.

«Υπάρχουν επίσης τα σόλο ταξίδια του στη Βρετανία και μια σειρά από φήμες ότι θα ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο εκεί και μάλιστα ότι μπορεί να ενδιαφέρεται για κάποια βασιλικά καθήκοντα. Αυτές είναι αναμφίβολα υπερβολικές, αλλά αναδεικνύουν την όλο και πιο δύσκολη κατάστασή του. Έχει ένα βαθύ ρήγμα με την οικογένειά του. Οι εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη μπορεί να του δώσουν μια σύντομη ώθηση» τόνισε ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς.