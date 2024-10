Podcasts: Το «βαρύ πυροβολικό» της επικοινωνίας των Τραμπ και Χάρις

Τρεις εβδομάδες πριν από τις κρισιμότερες προεδρικές εκλογές των τελευταίων δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα επιτελεία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών σε παροξυσμό θέτουν στο τραπέζι όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους που θα τους δώσουν τη νίκη το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου.

Σε μια εκστρατεία που κατά τα φαινόμενα θα κριθεί στο νήμα, οι δύο καμπάνιες προτάσσουν τον τελευταίο ενάμιση μήνα το σύγχρονο βαρύ πυροβολικό της επικοινωνίας: τα podcasts. Ο Τραμπ έχει δώσει τον τελευταίο καιρό συνεντεύξεις σε μια σειρά από εκπομπές που απέχουν από τις τυπικές πολιτικές συζητήσεις με οικοδεσπότες influencers, κωμικούς και podcasters στοχεύοντας στα εκατομμύρια νέων κυρίως ανδρών που τις παρακολουθούν φανατικά και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πολιτική.

Όταν ο Τραμπ κάθισε στα τέλη Αυγούστου απέναντι από τον Θίο Βον, κωμικό από την Λουιζιάνα που έχει ένα από τα πιο δημοφιλή podcasts στην Αμερική, το This Past Weekend with Theo Von, οι εκατομμύρια ακροατές του είχαν μια σπάνια στιγμή: ο Τραμπ ξέχασε τα αγαπημένα του θέματα-τους αιμοδιψείς εγκληματίες μετανάστες που συνωστίζονται στα σύνορα και τον Μπάιντεν που είναι ο χειρότερος Πρόεδρος στην ιστορία- και έδειξε ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή του οικοδεσπότη, πρώην χρήστη ναρκωτικών. «Είμαι σε απεξάρτηση εδώ και 10 χρόνια από ναρκωτικά και αλκοόλ», του είπε ο Θον. «Είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που μου δίδαξε ένα μάθημα: μην πίνεις και μην καπνίζεις.

Τον θαύμαζα τόσο πολύ. Είχε, όμως, πρόβλημα με το αλκοόλ», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ που έδειξε να τον καταλαβαίνει. Η ισχυρή επικοινωνιακή δύναμη στιγμών όπως αυτή η ολιγόλεπτη φιλική στιχομυθία είναι η ισχύς των podcasts που έχουν φθάσει να ανταγωνίζονται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, μια πραγματικότητα που έχει γίνει αντιληπτή από τα επιτελεία των δύο υποψήφιων προέδρων. Όπως οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται διαρκή διασύνδεση και ψυχαγωγία, έτσι και οι συζητήσεις σε podcasts δεσμεύουν τους ακροατές υποσχόμενα έναν κόσμο όπου ποτέ δεν είσαι μόνος. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ήταν καλεσμένος στο επίσης εξαιρετικά δημοφιλές Flagrant, καλεσμένος του κωμικού ΄Αντριου Σουλτς που δηλώνει πως αντιπαθεί την πολιτική ορθότητα και τον ενδιαφέρουν μόνο οι πλάκες. Μόνο από τις δύο αυτές εμφανίσεις (στο This Past Weekend with Theo Von και το Flagrant) ο Τραμπ κατέγραψε περισσότερα από 14 εκατομμύρια views στο YouTube που αυξάνονται καθημερινά.

Παρότι η τακτική δεν είναι νέα-εδώ και περίπου ένα χρόνο ο Τραμπ εμφανίζεται σε εναλλακτικές εκπομπές με πολυάριθμα κοινά όπου επικρατούν οι νεότεροι άνδρες-έχει αναβαθμιστεί σε κυρίαρχη στα τελικά στάδια της προεδρικής κούρσας. Τον Αύγουστο οι επιτελείς του Τραμπ είχαν δηλώσει στους δημοσιογράφους πως στοχεύουν ιδιαίτερα σε μια ομάδα ψηφοφόρων που συνιστά περίπου το 1/10 του εκλογικού σώματος στις Πολιτείες-κλειδιά: νεότεροι σε ηλικία άνδρες, στην πλειοψηφία τους λευκοί, στους οποίους, ωστόσο, περιλαμβάνονται και ισπανόφωνοι αλλά και Ασιάτες Αμερικανοί περισσότεροι απ΄ό,τι στον γενικό πληθυσμό της επικράτειας. Είναι πεπεισμένοι πως μπορούν να διεισδύσουν σε αυτά τα κοινά στέλνοντας τον Τραμπ να μιλήσει σε ανθρώπους σαν τον Βον, τους γνωστούς για τις φάρσες τους στο ίντερνετ Nelk Boys, τον Youtuber Λόγκαν Πολ και τον παραβατικό, γνωστό για την επιθετικότητά του ΄Ειντιν Ρος.

Στον αντίποδα, η Κάμαλα Χάρις που έχει, επίσης, επιδοθεί σε κούρσα εμφανίσεων σε μη συμβατικές εκπομπές-μόνο τις τελευταίες μέρες έχει εμφανιστεί στις 60 Minutes, Call Her Daddy, The View, The Howard Stern Show ,The Late Show with Stephen Colbert και το podcast για το μπάσκετ All The Smoke - επιλέγει μεν να εμφανίζεται πιο χαλαρή και ευχάριστη, δεν ξεφεύγει, όμως, από την εικόνα της πρώην εισαγγελέως που είναι έτοιμη να αναλάβει «τη δουλειά». Είναι εμφανής η προσπάθεια να απευθυνθεί στους αναποφάσιστους νεαρούς άνδρες και γυναίκες, των Αφροαμερικανών συμπεριλαμβανομένων, που δεν περιλαμβάνονται στην τυπική εκλογική της βάση. Η πιο τολμηρή της εμφάνιση είναι μακράν εκείνη στο «Call Her Daddy» της ΄Αλεξ Κούπερ, podcast για το σεξ και τις σχέσεις, εξαιρετικά δημοφιλές στο Spotify σε γυναίκες γύρω στα 35.

Όταν η οικοδέσποινα την ρώτησε πώς αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση, η Χάρις απάντησε: «Ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους είναι να είσαι αληθινός και να μιλήσεις για πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Είναι η στιγμή που ο κόσμος θέλει να ξέρει πως οι άλλοι τους βλέπουν και τους ακούνε, πως ανήκουν σε μια κοινότητα και δεν είναι μόνοι». Η εμφάνιση της Χάρις προκάλεσε κύμα επικρίσεων στο διαδίκτυο ενώ η ΄Αλεξ Κούπερ έχασε χιλιάδες followers εν μια νυκτί με τους μισούς να την κατηγορούν πως κάνει προπαγάνδα υπέρ των Δημοκρατικών και τους υπόλοιπους να λένε πως δεν θέλουν να ακούν πολιτικό περιεχόμενο. Αναλυτές επισημαίνουν πως ενώ ο Τραμπ φαίνεται να έχει κερδίσει τα κοινά στα οποία στοχεύει με τις εμφανίσεις στα μη συμβατικά μέσα επικοινωνίας, στην Χάρις φαίνεται μάλλον να επιστρέφει μπούμερανγκ. Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ αμέσως μετά το μπαράζ εμφανίσεών της έδειξε πως έχει πρόβλημα.

Σε ερώτηση εάν πιστεύουν πως οι εμφανίσεις της την ωφέλησαν ή την έβλαψαν, το 51% των ανεξάρτητων απάντησαν πως την έβλαψαν ενώ το 49% πως την ωφέλησαν. Μετά και την χθεσινή της εμφάνιση στο Fox News, γνωστό τοις πάσι πως στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς, όπου η συζήτηση κύλησε με ένταση και συγκρούσεις με τον παρουσιαστή Μπρετ Μπέιερ για μια σειρά από θέματα, αμφισβητείται από κύκλους αναλυτών εάν είναι ορθή η απόφαση για διαρκή έκθεσή της στα ΜΜΕ μια ανάσα πριν από το φίνις.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου