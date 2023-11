Ποιο είναι το ακριβότερο αξεσουάρ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Ένα αξεσουάρ στα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που κάποιοι δεν χρησιμοποιούμε και είναι υποχρεωτικό να υπάρχει, κοστίζει στις αυτοκινητοβιομηχανίες δισεκατομμύρια ευρώ.

Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνετε όταν μπαίνετε στο (ηλεκτρικό, υβριδικό ή συμβατικό) αυτοκίνητό σας ; Βάζετε την ζώνη ασφαλείας, ανοίγετε το παράθυρο (ή τον κλιματισμό) και βάζετε σε λειτουργία το ραδιόφωνο. Η τελευταία σας επιλογή μπορεί να έχει κοστίσει στην εταιρία κατασκευής του ηλεκτρικού μοντέλου που οδηγείτε πολλά εκατομμύρια ευρώ.



Αν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο για την διασκέδασή σας επιλέγετε συνήθως σταθμό στα FM και όχι στα AM, τη συχνότητα που προτιμούν όσοι ταξιδεύουν και διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Τελευταία τις συχνότητες έχουν αντικαταστήσει τα Dub (ψηφιακά) ραδιόφωνα.

Αν αναρωτιέστε γιατί υπάρχουν ακόμη τα AM είναι γιατί σε κάποιες χώρες η διατήρηση των ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM είναι υποχρεωτική για να περνούν μέσα από αυτά οι κυβερνήσεις σημαντικές ανακοινώσεις για την δημόσια ασφάλεια (κάτι σαν το 112) και η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Το πρόβλημα



Μια νέα έκθεση από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Αυτοκινήτου αναφέρει ότι τα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που μπορούν να παραμορφώσουν τα σήματα AM και να τα κάνουν ασαφή. Η επίλυση του προβλήματος, λένε οι αυτοκινητοβιομηχανίες, θα μπορούσε να κοστίσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια.

Σαν συνέπεια των παραπάνω οκτώ αυτοκινητοβιομηχανίες (BMW, Ford, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen και Volvo) έχουν ήδη σταματήσει να προσφέρουν ραδιόφωνα AM στα οχήματά τους.



Ηχοσύστημα σε Cadillac της δεκαετίας του '80

Στην έκθεσή τους, οι ερευνητές του κέντρου είπαν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στα σήματα ραδιοφωνικής ζώνης AM, προκαλώντας παραμόρφωση και στατικότητα.



Τι γίνεται στις ΗΠΑ



Μάλιστα στην Αμερική η Alliance for Automotive Innovation, ένας εμπορικός οργανισμός που εκπροσωπεί μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors και η Ford, ασκεί πιέσεις κατά του νόμου «AM for Every Vehicle» που επιβάλει την επιστροφή των ραδιοφώνων ΑΜ.

AM & FM Ραδιόφωνο σε παλαιό Nissan

Σύμφωνα με αυτό τον νόμο η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ θα εκδώσει έναν κανόνα που θα απαιτεί από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να διατηρούν ραδιόφωνα AM στα οχήματά τους δωρεάν και καθοδηγεί το Κυβερνητικό Γραφείο Λογοδοσίας να μελετήσει εναλλακτικά συστήματα που θα μπορούσαν να αναμεταδώσουν πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τόσο αποτελεσματικά όσο το ραδιόφωνο AM.



Η αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι το ραδιόφωνο AM χρησιμοποιείται ελάχιστα σε οχήματα, επειδή οι οδηγοί προτιμούν τα ψηφιακά (Dub) AM και FM, ραδιόφωνα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες ροής και δορυφόρου.



Σύμφωνα με την Ένωση Τεχνολογίας Καταναλωτών, το 95% των ενηλίκων που έλαβαν το τελευταίο τεστ ειδοποίησης Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης τον Οκτώβριο το έλαβαν στο τηλέφωνό τους. Μόνο το ένα τοις εκατό το έλαβε μέσω του ραδιοφώνου AM. Από αυτούς, λίγοι ήταν συντονισμένοι στο ραδιόφωνο AM κατά την οδήγηση.