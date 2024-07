Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν από τη συμφωνία Cosmote TV – Nova για τα αθλητικά;

Σε ένα μεγάλο στοίχημα επενδύουν οι δυο πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, η Cosmote TV και η Nova προχωρώντας σε μια τριετή συμφωνία ανταλλαγής του αθλητικού τους περιεχομένου. Έτσι από τις 23 Αυγούστου οι συνδρομητές τόσο της Cosmote TV όσο και της Nova θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της –άλλοτε- ανταγωνιστικής πλατφόρμας έναντι ενός συγκεκριμένου ποσού που θα ποικίλει ανάλογα με το περιεχόμενο.

Μεγάλοι κερδισμένοι οι συνδρομητές της Cosmote TV που θα μπορούν να έχουν με μόνο 3 ευρώ επιπλέον χρέωση πλήρη πρόσβαση στο αθλητικό πακέτο της Nova. Μετά τα 3 χρόνια της συμφωνίας θα φανεί αν και οι δυο συνδρομητικές πλατφόρμες θα κερδίσουν τη μάχη κατά της πειρατείας, κάτι που υπήρξε ο κινητήριος μοχλός για να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην προσφορά του αθλητικού περιεχομένου που είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης των κυκλωμάτος παράνομης διακίνησης αθλητικού τηλεοπτικού περιεχομένου.

Κερδισμένοι οι συνδρομητές Cosmote TV

Σαφώς οι πλέον κερδισμένοι από τη συμφωνία Cosmote TV και Nova είναι οι υφιστάμενοι και νέοι συνδρομητές της συνδρομητικής πλατφόρμας της Cosmote, καθώς με μόνο 3 ευρώ επιπλέον της τιμής του σημερινού τιμοκαταλόγου των Full και Sports πακέτων COSMOTE TV θα μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο όλων των καναλιών Novasports σε μία μόνο συνδρομή.

Ήδη η Cosmote TV προσφέρει τεράστια ποικιλία σε αθλητικό περιεχόμενο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλες οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League), οι εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου, Λαμίας, Παναιτωλικού και Athens Kallithea FC για τη Stoiximan Super League, τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Ιταλίας, Πορτογαλίας και Σκωτίας (Serie A, Liga Portugal Bwin, Scottish Premiership), το Κύπελλο Ελλάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ΝΒΑ, μεγάλες διοργανώσεις τένις (Nitto ATP Finals, ATP 1000, ATP 500, ATP 250) και μηχανοκίνητη δράση (MotoGP, WRC).

Στο πλαίσιο της αμοιβαίας συμφωνίας με τη Nova, το ήδη προσφερόμενο περιεχόμενο θα ενισχυθεί με τα κανάλια Novasports που μεταδίδουν τους αγώνες των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητου και Πανσερραϊκού για τη Stoiximan Super League, τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Αγγλίας, Ισπανίας και Γερμανίας (Premier League, LaLiga, Bundesliga), τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ EuroLeague και EuroCup, τους αγώνες μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος (Παγκόσμιο Κύπελλο, προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025), τους αγώνες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της UEFA στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τις διοργανώσεις τένις Wimbledon και WTA.

Ποιοι χάνουν;

Χαμένοι πρέπει να θεωρούνται οι όλοι οι υφιστάμενοι συνδρομητές τόσο της Cosmote TV όσο και της Nova, που έχουν «κλείσει» συμβόλαιο που δεν λήγει στις 23 Αυγούστου, καθώς για να μπορέσουν να ευεργετηθούν από τα νέα ανταγωνιστικά συνδυαστικά αθλητικά πακέτα των δυο εταιρειών συνδρομητικής τηλεόρασης θα πρέπει να «σπάσουν» τα συμβόλαια που ήδη έχουν υπογράψει. Οι δυο πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης προσφέρουν ετήσια και διετή πακέτα τα οποία δεσμεύονται με ρήτρα πρόωρης αποχώρησης που συνοδεύεται από χρηματικό penalty. Επομένως οι υφιστάμενοι συνδρομητές εάν θελήσουν να «σπάσουν» τα συμβόλαιά τους για να αποκτήσουν το επιπλέον αθλητικό περιεχόμενο θα πρέπει να πληρώσουν μια «αλμυρή» χρηματική ποινή.

Eurokinissi

Η ανακοίνωση της Cosmote

Κατά συνέπεια, οι φίλοι των σπορ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν από την COSMOTE TV, το πληρέστερο αθλητικό θέαμα από κάθε διοργάνωση, νόμιμα, εύκολα, οποιαδήποτε στιγμή και με μία μόνο συνδρομή.

Πλούσιο on demand περιεχόμενο

Παράλληλα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο που προσφέρεται εντελώς δωρεάν, στον on demand κατάλογό της. Το on demand περιεχόμενο, που εμπλουτίζεται συνεχώς, περιλαμβάνει πάνω από 10.700 ενεργούς τίτλους (6.850 επεισόδια σειρών, περισσότερες από 1.150 ταινίες όλων των ειδών και πάνω από 2.700 επεισόδια και αυτοτελή ντοκιμαντέρ) για θέαση οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλα studios και εταιρείες παραγωγής (Paramount Pictures, Paramount+, CBS, Showtime, BBC Studios, ITV, Fremantle, All3Media, RAI, Gaumont κά), καθώς και με Έλληνες διανομείς (Tanweer, Feelgood, Rosebud, Weirdwave, The Film Group (πρώην Odeon), StraDa Films, Ama Films, Danaos Films, Neo Films, One From The Heart κά).

Κορυφαία streaming υπηρεσία

Αυτή η αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική μέσα από την streaming υπηρεσία της COSMOTE TV. Τα καινοτόμα της χαρακτηριστικά και το πλούσιο περιεχόμενό της, την έχουν καταστήσει την Νο1 ελληνική streaming υπηρεσία, στην οποία έχουν πρόσβαση πάνω από 500.000 νοικοκυριά, από τη συνολική βάση της COSMOTE TV που ξεπερνά τους 678.000 συνδρομητές. Είναι η πρώτη streaming υπηρεσία στην Ελλάδα που συνδύασε το ζωντανό πρόγραμμα των καναλιών με το on demand περιεχόμενο. Προσφέρει προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, καθώς το μενού προσαρμόζεται δυναμικά στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη με τη βοήθεια τεχνολογίας ΑΙ (Artificial Intelligence). Παράλληλα, αποτελεί τη μοναδική ελληνική streaming υπηρεσία που προσφέρει επιλεγμένο περιεχόμενο σε 4Κ ποιότητα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογό της, καθώς και μέσα από το κανάλι COSMOTE SPORT 4K (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A κλπ).

Πακέτα περιεχομένου της Cosmote TV από 1 έως και 21 ευρώ το μήνα για τη Nova

Οι μεγαλύτεροι χαμένοι της συμφωνίας είναι οι συνδρομητές της Nova, καθώς εάν θέλουν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες αθλητικό περιεχόμενο της Cosmote TV θα πρέπει να καταβάλλουν 21 ευρώ επιπλέον της τιμής που πληρώνουν για το υφιστάμενο πακέτο υπηρεσιών της Nova. Για αυτό το λόγο η Nova ανακοίνωσε ότι οι συνδρομητές της από τις 23 Αυγούστου θα μπορούν να επιλέξουν σε ελκυστικές τιμές που θα ξεκινούν από 1 ευρώ πακέτα αθλητικού περιεχομένου από την Cosmote TV τα οποία θα μπορούν να συνδυάσουν με τα προγράμματα ίντερνετ και τηλεόρασης που ήδη προσφέρει η πλατφόρμα. Απομένει να φανεί πως η Nova θα καταρτίσει τα προσφερόμενα πακέτα και τι περιεχόμενο θα δίνει στους συνδρομητές της έναντι ποιου τιμήματος. Σίγουρα το πιο ελκυστικό πακέτο για τους πελάτες της Nova θα είναι αυτό που προσφέρει τα παιχνίδια πρωταθλήματος της Superleague, μαζί με τα παιχνίδια του Champions League και του Europa και Conference League. UEFA Cup.

Τι μένει ίδιο;

Από την τριετή συμφωνία ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου εξαιρούνται τα δημοφιλή κανάλια με σειρές και ταινίες. Στον τομέα αυτό η Cosmote TV και η Nova κρατούν το περιεχόμενο που έχουν εξασφαλίσει αποκλειστικά για τους δικούς τους συνδρομητές σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν ελκυστικά ανταγωνιστικά πακέτα.

Από τις 23 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα σε Cosmote και Nova

H ανακοίνωση της NOVA

Σε μια κίνηση συνεργασίας που αλλάζει εκ βάθρων την εμπειρία θέασης αθλητικών γεγονότων, η Nova προχώρησε σε συμφωνία με την Cosmote για την ανταλλαγή αθλητικών καναλιών. Αυτή η σημαντική κίνηση ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των συνδρομητών για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού του αθλητικού περιεχομένου, και διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερα κορυφαία αθλητικά γεγονότα σε μια πλατφόρμα.

Από τη νέα σεζόν που ξεκινά τον Αύγουστο, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα από τα κανάλια Novasports και Cosmote Sport – όλα μέσω της πλατφόρμας EON της Nova!

Ελκυστικές προσφορές: Μοναδικό περιεχόμενο στις καλύτερες τιμές

Από τις 23 Αυγούστου, η Nova θα προσφέρει τη νέα αυτή αθλητική εμπειρία σε εξαιρετικά ελκυστικές τιμές που ξεκινούν από μόλις 1€/ μήνα επιπλέον, κάνοντας το premium αθλητικό περιεχόμενο πιο προσιτό από ποτέ, προσφέροντας:

Νέα συνδυαστικά προγράμματα Fiber EON+ με ταχύτητες Internet από 50 Mbps έως 1 Gbps, ξεκινώντας από μόλις 47€/μήνα.

Νέο πρόγραμμα τηλεόρασης EON+ μόνο με 28€/ μήνα.

Πλήρη αθλητική και κινηματογραφική εμπειρία στους συνδρομητές σταθερής Fiber μόνο με 21€/ μήνα επιπλέον.

Ευρεία κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων: Όλα τα αγαπημένα σας γεγονότα σε μία πλατφόρμα

Τα premium αθλητικά κανάλια Novasports, θα περιλαμβάνουν:

Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες της Stoiximan Super League (ΠΑΟΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Πανσερραϊκός, Λεβαδειακός) πλαισιωμένα από αγαπημένες εκπομπές

Την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο μέχρι το 2028

Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και EuroCup μέχρι το 2028

Τα θεαματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου LaLiga EA Sports, Bundesliga.

Τα παραδοσιακά πρωταθλήματα της Eredivisie και της Jupiler Pro League καθώς και αγώνες από τη La Liga Hypermotion, τη 2.Bundesliga.

Τα Super Cup Γερμανίας και Βελγίου και το Croky Cup (Κύπελλο Βελγίου).

Tην «επίσημη αγαπημένη», την Εθνική ομάδα μπάσκετ στις διοργανώσεις της FIBA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025

Την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας και των υπόλοιπων Εθνικών Ομάδων ποδοσφαίρου στο UEFA Nations League και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και του Euro 2028

Όλα τα Grand Slam του τένις, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσω Novasports και Eurosport), προκριματικά Davis Cup και Davis Cup Finals, καθώς και τη σειρά της WTA με τουρνουά 1000, 500, 250.

Τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στις διοργανώσεις της UEFA και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών στις διοργανώσεις της FIBA

Κορυφαίες Ευρωπαϊκές και Ασιατικές Διοργανώσεις πολεμικών τεχνών (ONE FC)

To τουρνουά γκολφ The Masters

Μοναδικά ντοκιμαντέρ, με προσωπικότητες κι επιτεύγματα από το χώρο του αθλητισμού.

Oι συνδρομητές της Nova θα έχουν επιπλέον πρόσβαση στο αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών Cosmote Sport, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

Stoiximan Super League (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λαμία, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΝΠΣ Βόλος, Athens Kallithea FC)

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Youth League, UEFA Super Cup

NBA, FIBA Basketball Champions League, ACB Liga Endesa (& ACB Supercopa, ACB Copa del Rey), Lega Basket Serie A (& Lega Basket Supercoppa, Lega Basket Coppa Italia), Turkish Basketball Super League

Κύπελλο Ελλάδας, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Italian Serie A, Liga Portugal, Scottish Premiership, Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyta, Emirates FA Cup και Roshn Saudi League

ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Nitto ATP Finals, Next Gen ATP Finals και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης

MotoGP, WRC, ERC, WRX, DTM, Extreme-E, Moto2, Moto3, FIM Enel MotoE, Red Bull MotoGP Rookies Cup

Βόλεϊ (CEV Champions League, CEV Cup, CEV Challenge Cup), Πάντελ (Premier Padel Tour) και Χάντμπολ (EHF Euro, Bundesliga Χάντμπολ)

NFL (Regular Season, Playoffs και Super Bowl)

Fighting Sports: UFC, Oktagon και κορυφαίους αγώνες πυγμαχίας