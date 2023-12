Πόλεμος τιμών στην τηλεφωνία, οι ψηφιακές μπίζνες για το Κτηματολόγιο

Είχε το μεγαλείο των μεγάλων, να είναι απλοί. Ίσως γιαυτό νοιώθουμε σαν να χάσαμε έναν δικό μας. Με κάποια έννοια ο Βασίλης Βασιλικός ήταν δικός μας αφού πολλοί πέρασαν ώρες και μέρες «μαζί του», τα βιβλία, τις μεταφράσεις, ταινίες, δημοσιογραφικά κείμενα κι άλλα έργα. Ένας πολύπλευρος άνθρωπος, συγγραφέας , πολιτικός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, επιμελητής σεναρίων, μεταφραστής. Έζησε και εργάστηκε στο εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Νέα Υόρκη, τα πρώτα 7 χρόνια εξόριστος από τη χούντα), αλλά τιμήθηκε κι από τη χώρα όταν ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Ε.Ρ.Τ. του 1982 ενώ διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO (1996-2004).

Ψυχραιμία παιδιά

Γκρίνια εναντίον του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη έπιασαν τα ραντάρ του Ανιχνευτή, επειδή λέει πράγματα που δεν αρέσουν κυρίως στους νησιώτες.

Προτείνω ψυχραιμία, γιατί είναι δύσκολο να δηλώσει υπουργός κάτι που να αρέσει στους νησιώτες για το θέμα αυτό. Κι αν αρέσει στους νησιώτες, το πιθανότερο είναι θα εκτεθεί η χώρα, στον υπόλοιπο κόσμο. Άλλωστε τα θέματα αυτά δεν λύνονται με δηλώσεις αλλά στο πεδίο.

London calling

Είχα μήνυμα από το Λονδίνο. Εκεί, γίνεται το γνωστό παιχνίδι, «ποιος φταίει» γιατί είναι φανερό ότι ο χειρισμός της επίσκεψης Μητσοτάκη, δεν πήγε καλά, για το πούμε ευγενικά. Γιαυτό και άρχισαν να αναζητούν εξιλαστήριο θύμα για να του επιρρίψουν ευθύνες. Βεβαίως δεν μπορεί να φταίει ο πρωθυπουργός Σούνακ, ούτε οι συνεργάτες του, ούτε οι Λόρδοι του υπουργείου Εξωτερικών. Ποιος έμεινε; Ο κακομοίρης Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα Μάθιου Λοτζ. Τον αποκάλεσα κακομοίρη, από συμπάθεια γιατί θέλω να του συμπαρασταθώ. Μην πείτε τι σε νοιάζει ο Άγγλος πρέσβης. Τον συμπαθώ γιατί είναι σύζυγος Ελληνίδας, ομιλεί άπταιστα ελληνικά, αγαπά τα φαγητά, την χώρα, τα πεθερικά του. Νομίζω με αυτή την σειρά.

Πόλεμοι τιμών

Μια και βρισκόμαστε σε περίοδο ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων, να παρατηρήσουμε ότι ο πόλεμος τιμών στην τηλεφωνία, σαφώς και αποτυπώνεται στα οικονομικά των επιχειρήσεων του κλάδου, παρά την συνήθη προσπάθεια εξωραϊσμού. Η Nova, για παράδειγμα, που έδωσε τελευταία τα αποτελέσματά της, εμφανίζει ως θετική είδηση την αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών (EBITDAal) στα 11,7%, τα οποία έφτασαν τα 204,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ωστόσο, η εταιρεία του Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, που άνοιξε το χορό του πολέμου τιμών μετά τη συνένωσή της με τη Wind, είχε ήπια αύξηση εσόδων κατά 2%.

Από την άλλη πλευρά η ελληνική Vodafone, υπό τον Χάρη Μπρουμίδη, που είχε ανακοινώσει αποτελέσματα στα μέσα του μήνα, παρουσίασε την αντίθετη εικόνα: πτώση στη λειτουργική κερδοφορία, αλλά αύξηση του εσόδου ανά πελάτη.

Πάντως οι πόλεμοι τιμών για τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων, συνήθως δεν οδηγούν κάπου. Να σημειωθεί βέβαια ότι δεν διαφεύγει της προσοχής η «συζήτηση» που έγινε προ καιρού για την πώληση της ελληνικής Vodafone, από τη βρετανική μητρική. Η συζήτηση, δεν προχώρησε, αλλά με δεδομένες και τις εξελίξεις στον ΟΤΕ, να είστε βέβαιοι ότι στον κλάδο θα δούμε σύντομα ειδήσεις. Και για το λόγο αυτό τα στελέχη κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα...

Ηλεκτρονικά συμβόλαια

Θα ακούσατε, πριν μερικές ημέρες ότι στο προσεχές μέλλον, οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα γίνονται με ένα «κλικ» (που λέει ο λόγος), και πιθανόν, να μην το πιστέψατε. Κι όμως, αυτό θα γίνει μια και όλα τα αρχεία του Κτηματολογίου και των λοιπών υπηρεσιών ψηφιοποιούνται, με βάση ένα project συνολικού κόστους 183 εκατ. ευρώ! Η αρχή έγινε με ένα συμβόλαιο που ανέλαβε η κοινοπραξία Profile του Βαγγέλη Αγγελίδη /Netcompany (η δανέζικη εταιρεία που έχει τον έλεγχο της Intrasoft, με επικεφαλής στην ελληνική δραστηριότητα τον Αλέξανδρο Μάνο), ενώ προ ημερών, μετά το ΟΚ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι άλλες τέσσερις εταιρείες που θα ολοκληρώσουν την ψηφιοποίηση, έλαβαν και επισήμως τα συμβόλαιά τους.

Πρόκειται για τον ΟΤΕ, την κοινοπραξία Wind/ Iron Mountain, την Uni Systems του Γιάννη Λουμάκη / Αρχειοθήκη /Onex (σ.σ. και εδώ ο όμιλος του Πανου Ξενοκώστα) και τη Vodafone, με τις Cosmos Business του Δημήτρη Δάφνη, Geoanalysis και Q&R. Θα παρατηρήσατε βέβαια ότι όλοι οι μεγάλοι των τηλεπικοινωνιών βρίσκονται βαθιά μέσα στα ψηφιακά έργα. Και πώς να μην είναι, αφού το project, θα αποφέρει στα ταμεία των τεσσάρων αυτών, περί τα 140 εκατ. ευρώ. Και κάπως έτσι, βοηθιούνται και οι ισολογισμοί τους, που όπως είπαμε και πιο πριν, χρειάζονται στήριξη...

Αυτά που αξίζουν

Παρασκευή, επιτέλους, μένουμε πιστοί στην υπόσχεση να λέμε και κάτι διαφορετικό και ευχάριστο. Όσοι έχουν την απορία με ποια κριτήρια κάνουμε προτάσεις, λέμε ότι καταρχήν, δεν έχουμε την οποιαδήποτε δέσμευση. Μας αρέσει ότι εμπεριέχει ταλέντο, προτιμούμε κάτι που να έχει αυτοσχεδιασμό, να είναι αυθεντικό. Α, ξέχασα, δίνουμε προτεραιότητα στους νέους παρά στους καθιερωμένους χωρίς να τους αποκλείουμε όμως. Καλή διασκέδαση.

Το Παιδί Τραύμα την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στο Gazarte Ground Stage παρουσιάζει το άλμπουμ του «Μέινστριμ». Πλαισιωμένος από την μπάντα του αλλά και από επιπλέον έγχορδα και πνευστά, μας καλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό σόου με καλεσμένους και εκπλήξεις.

Παιδί Τραύμα - Ροκ Σταρ:

Πάμε Θεσσαλονίκη. Iakovos Moysiadis, Trio at Kota the Studio (Φιλίππου 56, Θεσσαλονίκη) στις 11 Δεκεμβρίου. Μας περιμένουν οι Ιάκωβος Μωυσιάδης (συνθέσεις, πολίτικο και στεριανό λαούτο), Περικλής Βραχνός (βιολί, βιόλα), Βασίλης Ζιγκερίδης (κανονάκι) και special guest ο τραγουδιστής Γιάννης Διονυσίου. Το KOTA the studio είναι εργαστήριο-κατάστημα κεραμικών στην γειτονιά της Αχειροποιήτου.

Politiko laouto Plays Iakovos Moysiadis:

Η μοναδική Denise King, μας γεμίζει με jazzy ήχους τα Χριστούγεννα, η Denise «δανείστηκε» εκφραστικά στοιχεία από την Sarah Vaughan, την Ella Fitzgerald και τον Sinatra. Τα τελευταία αρκετά χρόνια άνοιξε το ρεπερτόριό της στα blues, την soul και τα boogie πάντα με μεγάλη ενέργεια και πάθος. Από 21 έως και 27 Δεκεμβρίου, έρχεται στην σκηνή του Half Note.

Denise King & Tony Match Trio When Soul Meets Jazz, Χριστούγεννα πέρυσι: