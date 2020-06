«Είμαστε εδώ, για να επιβεβαιώσουμε ο καθένας από τη θέση του και τη γεωγραφική του παρουσία, την αγωνία μας, τη πίστη μας, αλλά και τις προσπάθειες για να διατηρηθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Η συνάντηση, όπως είπε ο κ. Τασούλας, έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Honored to meet Speaker Kostas Tasoulas on many issues, including US interest in reviving #Elefsina shipyards. Here in the cradle of democracy, we also discussed our shared values as Americans exercise right of free expression to perfect our democracy & build a more just society. pic.twitter.com/nfAyDz2qvr

