Με ένα ξεχωριστό βραβείο βραβεύτηκε ο Κώστας Γαβρόγλου. Συγκεκριμένα, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) τιμήθηκε με το Βραβείο «Gustav Neuenschwander Prize 2020» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ιστορία της επιστήμης (European Society for the History of Science-ESHS).

Με το βραβείο τιμάται η πολυετής και σημαντική συμβολή του πρώην υπουργού Παιδείας στον κλάδο της ιστορίας της επιστήμης. Συγκεκριμένα, για το βραβείο ελήφθη υπόψη η συμβολή του στη μελέτη της επιστήμης στον ελληνόφωνο κόσμο κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού, στη μελέτη της επιστήμης στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια, στην ιστορία των πανεπιστημίων, καθώς και η έρευνα του σε κομβικές μεταβάσεις στην ιστορία των φυσικών επιστημών, όπως στην ιστορία της κβαντικής χημείας και της φυσικής των χαμηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ο ρόλος του στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της κοινότητας των ιστορικών της επιστήμης στην Ελλάδα και στην προώθηση της διδασκαλίας της ιστορίας της επιστήμης σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο Κώστας Γαβρόγλου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1947, σπούδασε θεωρητική Φυσική στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και πήρε το διδακτορικό του από το Τμήμα Φυσικής του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, ενώ έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (SUNY). Το 1994 έγινε καθηγητής ιστορίας της επιστήμης στο ΕΚΠΑ, όπου από το 2014 είναι ομότιμος καθηγητής. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση.

Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Ήταν πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης, ήταν μέλος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Στις 5 Νοεμβρίου 2016 κατά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, ορίστηκε υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντικαθιστώντας τον Νίκο Φίλη. Διατήρησε το αξίωμα έως τις 9 Ιουλίου 2019.