Επίσκεψη στο Τομπρούκ της Λιβύης πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων και τακτικό συνομιλητή της Ελλάδας, Ακίλα Σάλεχ (Αguila Saleh). Ο Α. Σάλεχ είχε έρθει στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2019, πριν δηλαδή προσκληθεί στη χώρα μας ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ. Τότε, εκτός από τον Νίκο Δένδια είχε συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κώστα Τασούλα.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη εντάσσεται στις αδιάκοπες προσπάθειες της χώρας μας να συμβάλλει ενεργά στην κατάπαυση του πυρός και την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των Συμπερασμάτων του Βερολίνου, μακριά από ξένες παρεμβάσεις που υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και που αγνοούν παράλληλα τα συμφέροντα του λιβυκού λαού.

Ο επίσημος λογαριασμός στο twitter της παράταξης του LNA ανάρτησε στο twitter την Ελληνική Σημαία δείχνοντας έμπρακτα πόση βαρύτητα δίνουν στην καλή σχέση τους με την Ελλάδα.

Greek Foreign Minister arrives in the city of Tobruk #Libya to meet Aqila Saleh, Speaker of the democratically elected Parliament of libya #HoR pic.twitter.com/AKtWlZXPZ4

— M.LNA (@LNA2019M) July 1, 2020