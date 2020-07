Σύνοδος Κορυφής LIVE: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με πηγές φαίνεται ότι θα παρουσιάσει νέα πρόταση προκειμένου να πειστούν οι επιφυλακτικές χώρες, με επικεφαλής την Ολλανδία και την Αυστρία και να προχωρήσουν οι συζητήσεις προς μια συμφωνία ανάμεσα στους 27. Δείτε τις σημερινές αφίξεις

Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν υπό διάφορες μορφές και συνδυασμούς στις χώρες και στη συνέχεια στην ολομέλεια της συνόδου.

Ο Σαρλ Μισέλ θα ξεκινήσει σήμερα συναντώντας την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον Ιταλό ομόλογό του Τζουζέπε Κόντε και τον Ολλανδό Μαρκ Ρούτε.

Day 2 of #EUCO starts with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher and @EmmanuelMacron @MinPres @sanchezcastejon @GiuseppeConteIT and @vonderleyen before plenary later today. pic.twitter.com/aGUry1E6tw

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020