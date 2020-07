Με σκληρά παζάρια και συγκρούσεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του θρίλερ στις Βρυξέλλες. Μετά από μαραθώνιο παρασκηνιακών διαβουλεύσεων του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ οι ηγέτες της Ευρώπης κάθισαν στο τραπέζι για δείπνο, με τις πληροφορίες να θέλουν το κλίμα να είναι λίγο καλύτερο, αλλά τα αγκάθια να παραμένουν.

Η πρόταση Μισέλ προβλέπει τη μείωση του ποσού των επιχορηγήσεων στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, από 500 που ήταν αρχικά και την αύξηση του ποσού των δανείων, από τα 250 στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος προτείνει, εξάλλου, να αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια ετησίως το ποσό των επιστροφών που λαμβάνουν η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Συζητείται, επίσης, ένας μηχανισμός με βάση τον οποίο οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να εμποδίσει την εκταμίευση κονδυλίων, αν αμφισβητεί ότι γίνεται ορθή χρήση τους από τις χώρες που θα τα λάβουν.

Με τους «φειδωλούς» του Βορρά να πιέζουν, μεταξύ άλλων, για μεγαλύτερες περικοπές στο προτεινόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και επιχορηγήσεις συνοδεία μίνι μνημονίων Μακρόν και Κόντε ανεβάζουν τους τόνους και απειλούν να τα τινάξουν όλα στον αέρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το ναυάγιο για την ενότητα της Ευρώπης, το κύρος της στα μάτια των πολιτών της, αλλά και την ψυχολογία των αγορών που θα ανοίξουν τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το Politico, μετά από μια μη εποικοδομητική συνάντηση με τους λεγόμενους σκληρούς Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία, ο γάλλος πρόεδρος ζήτησε από το πρωτόκολλο να προετοιμάσει το αεροπλάνο του για αναχώρηση στις 12 τη νύχτα, ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με διπλωματικό αξιωματούχο.

Το politico ερμηνεύει την κίνηση αυτή ως ένα τρόπο του Μακρόν να επιτευχθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών.

Ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λέιτς με σχετικό tweet 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) καληνύχτισε άπαντες δηλώνοντας ότι το δείπνο ολοκληρώθηκε και πως η σύνοδος συνεχίζεται αύριο για τρίτη και τελευταία μέρα

