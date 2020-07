Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ ζητά ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος με ανακοίνωσή του στην οποία αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για τη τουρκική προκλητικότητα και ζητά να μην επιτραπεί στην Τουρκία να κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι πρόσφατες εξελίξεις, με τη προαναγγελία ερευνών τουρκικού σκάφους σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αποτελούν συνέπεια του κενού στρατηγικής και των εσωτερικών αντιφάσεων της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, που παρέδωσε πλήρως την πρωτοβουλία των κινήσεων στην επιθετικότητα της άλλης πλευράς».

Ο κ. Κατρούγκαλος αποδίδει ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση γιατί «οι κυρώσεις που κυρίως λειτουργούν προληπτικά, δεν διεκδικήθηκαν εγκαίρως και τέθηκαν όψιμα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – χωρίς ανταπόκριση- όσο και σήμερα ενώπιον του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών». Ακολούθως καταλογίζει αντιφάσεις στους σημερινούς χειρισμούς: «όλη την ημέρα οι διαρροές από το υπουργείο Άμυνας μιλούν για συναγερμό και πανστρατιά στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει να συγκαλέσει καν το αρμόδιο θεσμικό όργανο, το ΚΥΣΕΑ. Αυτή η κραυγαλέα αντίφαση σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με μια στάση ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας που οφείλει να εκπέμπει η πολιτική ηγεσία σε κρίσιμες εθνικά περιστάσεις».

Κλείνοντας αναφέρει: «Όπως δήλωσε ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο που περιμένουμε από την κυβέρνηση είναι, σε περίπτωση απόπειρας έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, να μην κάνει τίποτα λιγότερο από όσα κάναμε εμείς τον Οκτώβρη του 2018. Και να πει αυτή τη φορά όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό». Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «υπενθύμιζαν ότι τον Οκτώβριο του 2018 η Ελλάδα με την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς απέτρεψε τουρκικό πλοίο από το να πραγματοποιήσει έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Έκτακτη σύσκεψη Τσίπρα

Η τουρκική προκλητικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, με τον τομεάρχη της ΚΟ για θέματα Εθνικής Άμυνας, Θοδωρή Δρίτσα, τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον διπλωματικό του σύμβουλο, Βαγγέλη Καλπαδάκη.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν «η διαρκής κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, τόσο πριν όσο και αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όπου δεν συζητήθηκαν εν τέλει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, καθώς και η NAVTEX που εξέδωσε σήμερα η γειτονική χώρα για έρευνες του URUC REIS εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

«Μετά την πλήρη διπλωματική αποτυχία στη Σύνοδο Κορυφής, το ελάχιστο που περιμένω από την κυβέρνηση είναι, σε περίπτωση απόπειρας έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, να μην κάνει τίποτα λιγότερο από όσα κάναμε εμείς τον Οκτώβρη του 2018», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές. Οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν ότι τον Οκτώβριο του 2018 η Ελλάδα με τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς απέτρεψε τουρκικό πλοίο από το να πραγματοποιήσει έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στο σχόλιο του για την απόφαση του Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. «Ως προς την Τουρκία, η αφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέδειξε περίτρανα την αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να διαχειριστεί τα ελληνοτουρκικά θέματα, αλλά και το κόστος που έχει η έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Αντί, επιτέλους, μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών, να αξιοποιήσει δυναμικά το πλαίσιο που ανοίγεται από τη Γερμανική προεδρία και να θέσει το θέμα της προοπτικής των ευρωτουρκικών σχέσεων και των κυρώσεων, καταντά κομπάρσος των διπλωματικών εξελίξεων. Όχι μόνο δεν τίθεται ζήτημα κυρώσεων, και μάλιστα ισχυρών, όπως διατυμπάνιζε εδώ και έναν μήνα, αλλά το θέμα δεν συζητείται καν στην Σύνοδο. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίζεται να παρακαλάει τους εταίρους μας να συζητηθεί σε κάποια επόμενη Σύνοδο. Αποδεικνύεται έτσι ότι στοιχίζει ακριβά η αδράνεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προετοιμάσει το έδαφος όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, να μην το πληρώσουμε ακριβότερα στο άμεσο μέλλον».

Ενημέρωση ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς για τις εξελίξεις με την τουρκική προκλητικότητα ζήτησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, «μετά τη σύσκεψη για τις εξελίξεις με την Τουρκία, οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος και Θοδωρής Δρίτσας ζήτησαν επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς».

Η τουρκική NAVTEX

Την ώρα που η Ελλάδα απ΄ ό,τι φαίνεται έχει συρθεί σ΄ ένα διάλογο με την Τουρκία από θέση αδυναμίας με την κυβέρνηση να σπάει τη συμμαχία με την Γαλλία, αφήνοντας την εξωτερική πολιτική στη Γερμανία, που ως γνωστόν έχει πελάτη τον Ερντογάν, η Άγκυρα προχωρά ακάθεκτη στην υλοποίηση των σχεδιασμών της. Με NAVTEX, ανακοίνωσε σεισμικές έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου στην ανατολική Μεσόγειο από σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου. Μάλιστα στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Λίγο αργότερα, η Τουρκία προχώρησε σε υπερπτήσεις στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Λίγο πριν τις 14:30 ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε δύο φορές πάνω από το ελληνικό σύμπλεγμα ,σε ύψος 12.500 και 29.000 ποδών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Δείτε τη NAVTEX και τον χάρτη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E