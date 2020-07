Σε επιφυλακή παραμένει η χώρα μας όσο υφίσταται η NAVTEX'>τουρκική NAVTEX αλλά η κατάσταση τείνει να αποκλιμακωθεί, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Αλέξης Διακόπουλος. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας μετά και την έκδοση NAVTEX είπε πώς «όσο ισχύει η NAVTEX και τα πλοία δεν έχουν επιστρέψει στις ακτές είμαστε σε επιφυλακή. Δεν προβλέπω ούτε κλιμάκωση ούτε κάτι χειρότερο. Τείνει προς αποκλιμάκωση η κατάσταση και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πάει να κλιμακωθεί. Όσο θα υπάρχει στόλος στο Αιγαίο εμείς θα είμαστε παρόντες».

Ο κ. Διακόπουλος μιλώντας στο ΣΚΑΙ σημείωσε ότι «οι σκηνές που βλέπουμε την Τουρκία εκθέτουν. Με τις πράξεις της και την επιθετικότητα της εκτίθεται. Είναι ένας συνδυασμός πιέσεων και της δικής μας αποφασιστικότητας. Η Γερμανία έκανε την πιο δυναμική παρέμβαση. Ήταν οι δικές μας ενέργειες οι οποίες αφαίρεσαν κάθε πρόσχημα από το να πει κανείς ότι η πρόκληση της Τουρκίας δεν ήταν ευθύνη της και μόνο». Ο κ. Διακόπουλος χαρακτήρισε σωτήρια την τριμερή που έγινε στο Βερολίνο. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που συντηρεί μια ένταση.

«Η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα όταν βγήκε αυτή η NAVTEX θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις. Βγήκαν όλα μας τα πλοία και αποδείχθηκε ότι υπάρχει ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο που έχει να κάνει με την ισχύ του κράτους και τις διεθνείς του σχέσεις». Ερωτηθείς αν αποκλείει ένα θερμό επεισόδιο είπε ότι «από το 2019 λέω ότι δεν πρόκειται να γίνει θερμό επεισόδιο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις bullying στην Ελλάδα». Τέλος, ο κ. Διακόπουλος είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι «μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα ξεκλείδωνε πολλά πράγματα αλλά δεν το βλέπω άμεσα». Πρόσθεσε πάντως ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοικτοί.

Νέα τουρκική Navtex: Άσκηση με αληθινά πυρά ο λόγος δέσμευσης περιοχής νότια του Καστελόριζου



Η νέα NAVTEX έρχεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή καθώς έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της επιθετική Τουρκίας, της Ελλάδας που αμύνεται, αλλά και πλοία άλλων χωρών. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Τουρκία επιδιώκει τη σύγκρουση σχεδιάζοντας να προκαλέσει θερμό επεισόδιο. Πάντως η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις, διατηρούν τη ψυχραιμία τους και δεν πανικοβάλλονται. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές σε όλα τα επίπεδα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με ξένους ηγέτες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος ήδη έχει αποφασίσει να συγκρουστεί με την Τουρκία αν απειληθεί η Σύρτη στη Λιβύη. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, του ευχήθηκε για τη χθεσινή Εθνική Εορτή της Αιγύπτου. Οι πηγές προσθέτουν πως στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη και επιβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με την τουρκική Navtex η περιοχή νοτίως του Καστελόριζου, δεσμεύεται από τις 06:00 το πρωί της 18ης Αυγούστου μέχρι τις 15:00. Το διάστημα αυτό όπως αναφέρεται στην Navtex οι Τούρκοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές ρίψεις πυραύλων.Η περιοχή που δεσμεύθηκε είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή που η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει παράνομες έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η νέα Navtex

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι για Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη

Τηλεφωνική επικοινωνία με το πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία του ευχήθηκε για τη σημερινή Εθνική Εορτή της Αιγύπτου. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη και επιβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Όπως αναφέρει η αιγυπτιακή προεδρία, ο πρόεδρος της Αιγύπτου επιβεβαίωσε στον Έλληνα πρωθυπουργό τη θέση της χώρας του για τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης περιορισμού των παράνομων ξένων επεμβάσεων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Κ. Μητσοτάκης απέρριψε επίσης κάθε ξένη επέμβαση στη Λιβύη και χαιρέτισε τις προσπάθειες της Αιγύπτου για να επιτευχθεί μία πολιτική διευθέτηση στην κρίση της Λιβύης, με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα αυτή, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και των συμπερασμάτων της Διάσκεψης του Βερολίνου. Επίσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της κοινής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε τριμερές επίπεδο με την Κύπρο, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, ο πρόεδρος της Αιγύπτου πρόσθεσε ότι το Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Τα σχέδια της Αιγύπτου στη Λιβύη

Η κατάσταση πάντως στην Λιβύη τις τελευταίες εβδομάδες είναι “με το δάκτυλο στην σκανδάλη”. Η λιβυκή κυβέρνηση του οθωμανικής συνείδησης Σάρατζ που έχει αναγνωρίσει ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και συνεργάζεται μαζί της έχει μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Σύρτη, όπου αποτελεί πύλη προς τους κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου της Λιβύης, τους οποίους στοχεύει να ανακτήσει από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό. Οι ΗΠΑ προτείνουν στον αντίπαλο Χάφταρ να αποσυρθεί από την Σύρτη με εγγύηση να μην την καταλάβει ο Σάρατζ αλλά κυανόκρανοι ώστε να επαναλειτουργήσουν οι πετρελαιοπηγές, κάτι που δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνη την Γαλλία η οποία έχει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή της Λιβύης Αλ Τζουφρα όπου διακινείται παράνομα ουράνιο, διαμάντια, χρυσό και πετρέλαιο.

Ολη αυτή η κατάσταση δημιουργεί θέμα επιβίωσης της Αιγύπτου, η οποία είναι αποφασισμένη να εμπλακεί με τον Αλ Σίσι να έχει πάρει σχετική έγκριση της βουλής, διότι έχει ήδη εσωτερικό πρόβλημα την ακραία Μουσουλμανική αδελφότητα και μια ενδεχόμενη νίκη των τζιχαντιστών του Σαρατζ στα σύνορα της δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.