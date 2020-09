Τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά θα δεχθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 14:00, ο κ. Σχοινάς θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Το μήνυμα πως η Μόρια είναι εδώ για να θυμίζει την Ευρώπη που πρέπει να αλλάξουμε και ότι είναι αδιανόητο ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη μια ενιαία μεταναστευτική συνεκτική πολιτική, έστειλε από τη Μυτιλήνη, χθες, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η Μόρια είναι εδώ για να θυμίζει την Ευρώπη που πρέπει να αλλάξουμε. Είμαστε μια οικογένεια 27 κρατών, είμαστε η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, έχουμε το 25% του παγκόσμιου πλούτου, είναι αδιανόητο ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη μια ενιαία μεταναστευτική συνεκτική πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε πως τις επόμενες ημέρες, αυτόν τον Σεπτέμβριο, θα παρουσιαστεί το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, «που θέλουμε να βάλει ένα τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση» και διαμήνυσε πως δεν είναι πια ανεκτό μερικά κράτη μέλη να σηκώνουν στους ώμους τους ένα δυσανάλογο βάρος για όλους τους υπόλοιπους. «Είμαστε ένα και πρέπει να δράσουμε ως σύνολο. Η ώρα είναι τώρα και η Ευρώπη θα έχει πάντοτε ξεκάθαρο ότι η Μόρια συμβολίζει αυτά που πρέπει να αλλάξουν» κατέστησε σαφές ο αντιπρόεδρος της ΕΕ.

Yesterday evening @EASO , together with colleagues from @Frontex , @Europol & @EUHomeAffairs , briefed @MargSchinas on the latest following the #Moria #Lesvos fires. #EU Agencies & Institutions all working to support Greek authorities in responding to the terrible events pic.twitter.com/oM4ESlxQIa

«Η παρουσία μας εδώ είναι απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσης μας να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές στο να αντιμετωπίσουμε τη δραματική κατάσταση που δημιουργήθηκε στο νησί από χθες . Η άμεση, απόλυτη προτεραιότητα είναι η στέγαση, η σίτιση και η δημόσια τάξη σε όλο το νησί» είπε ξεκινώντας τη δήλωσή του ο κ. Σχοινάς και έσπευσε να συγχαρεί τις ελληνικές αρχές, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα γιατί χάρη στη δουλειά τους αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν έχουμε θύματα.

An important, emotional day today in #Lesvos. We honoured the emergency responders, our EU Agencies and UN teams working on the ground. Discussed with vulnerable groups and local authorities. #Moria is the Europe we need to change. High time for a truly European Migration Policy. pic.twitter.com/imn1eLMbEb

