Mετά από τον σημερινό ανασχηματισμό που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά συμμετέχει σε κυβέρνηση στην Ελλάδα, ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Πρόκειται για τον 44χρονο Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ο οποίος αναβαθμίστηκε από Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Tην υπουργοποίηση του Νικόλα Γιατρομανωλάκη χαρακτήρισε ως ιστορική ημέρα για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο Αλέξης Πατέλης, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού. «Συγχαρητήρια στον Νικόλα Γιατρομανωλάκη που έδειξε ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι και επιτυχημένος. Μακάρι και άλλοι να πάρουν δύναμη και να ζήσουν τη ζωή τους ανοιχτά», έγραψε σε ανάρτηση του στο Twitter, στην οποία κοινοποίησε είδηση του Assosiated Press με τίτλο: Η Ελλάδα oρίζει τον πρώτο ανοιχτά gay υπουργό

A historic day for LGBTI+ representation and a big win for meritocracy and better decision-making through diversity. Congrats to Nicholas Yatromanolakis for showing you can be yourself and still succeed. May others draw strength to live their life openly. https://t.co/jTA1E0Y8Eo

— Alex Patelis (@PatelisAlex) January 4, 2021