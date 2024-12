Πώς συνδέται ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με το Last Christmas των Wham! - Η απίθανη σύμπτωση

Η Kathy Hill που έπαιξε στο βίντεο κλιπ των Wham!, στο κλασικό πλέον Last Christmas, είχε σχέση με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου εκείνη την εποχή.



Το μοντέλο που εμφανίστηκε ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Τζορτζ Μάικλ στο μουσικό βίντεο για το Last Christmas των Wham! δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ τυχερή» καθώς το τραγούδι συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής.



Η Kathy Hill, από το Άκρινγκτον της Αγγλίας, θυμήθηκε μια «ξεκαρδιστική» στιγμή στα γυρίσματα του εορταστικού βίντεο, αν και είπε ότι είχε περάσει από οντισιόν με «λίγο πονοκέφαλο» και «δεν την ένοιαζε αν θα έπαιρνε τη δουλειά ή όχι».



Το μοντέλο διευκρίνισε, ωστόσο, στο BBC Radio Lancashire ότι τώρα ήταν «προφανώς ενθουσιασμένη» που πήρε τη δουλειά.

Γραμμένο από τον Τζορτζ Μάικλ και σε παραγωγή του ίδιου, το τραγούδι του 1984 μεταφέρει το πόνο της ανεκπλήρωτης αγάπης από την οπτική γωνία κάποιου «μια φορά τσιμπημένος και δυο φορές ντροπαλός» (once bit and twice shy).



Έφτασε στο Νο1 σε δεκαέξι χώρες και έχει συγκεντρώσει τέσσερα δισεκατομμύρια ακροάσεις ήχου και ένα δισεκατομμύριο προβολές βίντεο.



Η Kathy Hill ήταν οδοντιατρική νοσοκόμα στη γενέτειρά της, στο Λάνκασιρ, και αργότερα στο Μάντσεστερ, όταν είδε μια αγγελία εργασίας που αναζητούσε μοντέλα.



Κατέληξε να εργάζεται στο Μιλάνο, το Τόκιο και το Λονδίνο πριν πάρει το ρόλο της «πρώην κοπέλας» στο βίντεο του Last Christmas, το οποίο περιλάμβανε ένα ταξίδι στο διάσημο πλέον ελβετικό τοπίο, σε κάποιο σαλέ του χωριού Saas Fee.

Τι λέει η ίδια για την εμπειρία της

«Δεν ήταν πολλά τα χρήματα. Ήμουν αρκετά κακομαθημένη εκείνη την εποχή, οπότε έκανα μερικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο και σκέφτηκα ότι α, καλά θα πάω για την οντισιόν, ακούγεται διασκεδαστικό και νομίζω ότι ήμουν αρκετά χαλαρή», είπε.



Καθώς η Hill είχε επιλεγεί ως η αρχική «κάποια ξεχωριστή» που στη συνέχεια έσπασε την καρδιά του εραστή της, εξήγησε ότι εξοπλίστηκε με μπλούζες σε έντονα χρώματα.



«Ό,τι φορούσα στο βίντεο έκανε μπαμ -η ιδέα ήταν ότι έπρεπε να είναι φωτεινά επειδή είμαι η πρώην και η συμπρωταγωνίστρια, Ντέμπι, έπρεπε να φοράει πιο σκούρα ρούχα», είπε.



Περιέγραψε τη συνεργασία της με το συγκρότημα των Wham! ως «χαλαρή και φανταστική», σε αντίθεση με άλλοι ρόλους μοντέλων όπου μπορεί να χρειαστεί «πολύς χρόνος για να γνωρίσεις τους ανθρώπους επειδή τους συναντάς για πρώτη φορά».



Η Hill φορούσε μάλιστα το μακρύ γκρι παλτό του Βαγγέλη Παπαθανασίου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο του Last Christmas.

«Δεν ήθελε o Βαγγέλης να πάω στην Ελβετία επειδή ο Τζορτζ (Μάικλ) ήταν απίστευτα όμορφος και μου είπε μεταξύ αστείου-σοβαρού “θα σε πληρώσω αν δεν πας” -δεν θα το δεχόμουν ούτως ή άλλως, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που πήγα, τελικά», είπε.



