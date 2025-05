Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε το νέο «πάθος» της 10χρονης Σάρλοτ - Βαδίζει στα «χνάρια» της Κέιτ

Το νέο «πάθος» της 10χρονης κόρης του Σάρλοτ αποκάλυψε πρόσφατα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά πόσο θετική επίδραση έχει η Κέιτ Μίντλετον στα παιδιά της.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φιλοξένησε μια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τρίτη 13 Μαΐου όπου απένειμε τιμή στη Βρετανίδα δρομέα μεσαίων αποστάσεων Keely Hodgkinson, η οποία κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέρυσι.

Η Hodgkinson αποκάλυψε τι συζήτησε με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ λέγοντας ότι υπήρξε αναφορά και στη 10χρονη κόρη του με την Κέιτ Μίντλετον. Συγκεκριμένα ο μελλοντικός βασιλιάς αποκάλυψε πως η Σάρλοτ διαπρέπει στον στίβο.

«Ο πρίγκιπας μου είπε ότι η κόρη του κάνει αυτήν τη στιγμή 400 μέτρα με εμπόδια και ότι όντως με παρακολούθησε στο Παρίσι», είπε η αθλήτρια, σύμφωνα με τον Indepedent. «Μου είπε ότι με θυμάται να κερδίζω και ότι θα ήθελε να ήταν εκεί για να το δει ο ίδιος», πρόσθεσε.

Ωστόσο οι αθλητικές ικανότητες της 10χρονης πριγκίπισσας δεν αποτελούν έκπληξη. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν μεταδώσει την αγάπη τους για τα σπορ και στα τρία τους παιδιά, με την κόρη τους να δείχνει καθαρά την κλίση της στον αθλητισμό.

Μάλιστα όπως σημειώνει το People κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης το 2023 στο podcast The Good, The Bad & The Rugby,η Kate είπε ότι η Σάρλοτ παίζει ράγκμπι και ποδόσφαιρο, τα οποία «δεν ήταν σχολικά αθλήματα όταν μεγάλωνα».

«Η Σάρλοτ παίζει και τα δύο αθλήματα τώρα, και είναι πραγματικά καλό να βλέπουμε νέους, ιδιαίτερα κορίτσια, να παίζουν τώρα τέτοιου είδους αθλήματα», μοιράστηκε.