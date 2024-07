Προκαλεί με νέα NAVTEX η Τουρκία: Βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα» περιοχή νότια της Καρπάθου

«Τουρκική υφαλοκρηπίδα» χαρακτηρίζεται περιοχή νότια της Καρπάθου σε σχετική NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX σε απάντηση της NAVTEX που εξέδωσε την Τετάρτη (17/7) ο σταθμός του Ηρακλείου για έρευνες σχετικές με την τοποθέτηση υποβρυχίου καλωδίου από το πλοίο IEVOLI RELUME στην Κάρπαθο και στο Στενό της Κάσου για το διάστημα 17-29 Ιουλίου.

Η τουρκική NAVTEX αναφέρει ότι «μέρος των ερευνών αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας», παραπέμποντας στην επιστολή που είχε αποστείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Στην εν λόγω επιστολή, η γειτονική χώρα μονομερώς και αυθαίρετα δήλωνε τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της.

Επίσης, στη NAVTEX αναφέρεται ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας» θα πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Η NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας

TURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)TURNHOS N/W : 0671/24

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.