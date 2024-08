Προπονητής Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη: «Κάνουμε τα πάντα για να τον αποκτήσουμε» [vid]

👀 “ACREDITO QUE VAMOS CONSEGUIR O JOGADOR (IOANNIDIS). VAMOS VER.” - Rúben Amorim.



Abordagem interessante do Mister ao tema do avançado quando questionado se estava descansado com a demora a chegar, sabendo que apenas há Gyokeres e o Sporting nos próximos 3 jogos tem 2 visitas… pic.twitter.com/fMDbBNuBOE