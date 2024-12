Προσοχή τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μπορεί να σε σκοτώσουν

Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν εκδικήθηκε μόνο τον τσιγκούνη Σκρουτζ, αλλά απειλεί και τους οδηγούς που ακούνε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Μία έρευνα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κίνας (SCUT), που δημοσίευσε η New York Post, θυμίζει κάτι μεταξύ βιβλίου του Κάρολου Ντίκενς και του Τζον Κάρπεντερ.

Μετά από έρευνα οι Κινέζοι φοιτητές παρουσίασαν το «πιο επικίνδυνο» χριστουγεννιάτικο τραγούδι που δεν πρέπει ποτέ να ακούς ενώ οδηγείς — και γιατί μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Οι ερευνητές προειδοποιούν να μην ακούς μουσική με ψηλό ρυθμό beat ανά λεπτό, ή BPM, ενώ οδηγείς και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες (χιονισμένο δρόμο κακό καιρό, λίγο φως). Εδώ θα μου πεις: «Εμένα τι με νοιάζει εδώ έχει πάντα ήλιο» αλλά οι ερευνητές συμπληρώνουν πως τα bpm επηρεάζουν πολύ τον τρόπο που οδηγείς και φέρεσαι.

Φωτογραφία αρχείου: Mariah Carey

Τα τρομακτικά εορταστικά αναφέρουν πως τραγούδια με BPM μεγαλύτερο από 120 σε επηρεάζουν και μάλιστα χωρίς να το καταλάβεις. Η ομάδα των ερευνητών αφού αξιολόγησε μια μακροσκελή λίστα με κάθε κλασική χριστουγεννιάτικη μελωδία, κατέληξε πως το «Frosty The Snowman» της δεκαετίας του 1950, που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Gene Autry - και αργότερα τον ίδιο χρόνο, από τον Jimmy Durante - ονομάστηκε «το πιο επικίνδυνο για οδήγηση» με το δυνητικά τρελό 172 BPM.

«Καθώς πλησιάζει η περίοδος των γιορτών, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πώς η μουσική επηρεάζει τις οδηγικές μας συνήθειες. Ενώ οι εορταστικές μελωδίες φέρνουν χαρά, ορισμένα τραγούδια υψηλής ενέργειας ή που αποσπούν την προσοχή μπορούν να επηρεάσουν την εστίασή μας στο δρόμο», εξήγησε ο Max Coupland, Διευθύνων Σύμβουλος της ιστοσελίδας ασφαλιστικών εταιρειών των ΗΠΑ.

Αν δεν είσαι του κλασικού ρεπερτορίου, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι όπως το δεύτερο πιο επικίνδυνο τραγούδι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να μην το ακούσεις αυτή την εποχή και σύμφωνα με τους ερευνητές της… αποκάλυψης είναι το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey. Αν και θεωρώ πιο επικίνδυνο το ντεκολτέ της Βασίλισσας των Χριστουγέννων, η μελωδία έχει 150 BPM που προκαλούν νευρικότητα. Λες γι’ αυτό έπεσε ξύλο στη συναυλία της στο Λας Βέγκας;

Επόμενο στη «Μαύρη Λίστα» το Feliz Navidad του Jose Feliciano στο Νο. 3 της και το Santa Claus Is Comin' to Town, το οποίο προφανώς δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στους αυτοκινητόδρομους από το 1934, όταν πρωτομπήκε στα pop-charts. Τα ευρήματα συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τη μελέτη του SCUT. Αυτή καταλήγει στο ότι αυτοί οι τύποι τραγουδιών μπορεί να έχουν ψυχολογικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις που μπορεί να αυξήσουν την ένταση και την αδρεναλίνη, κάτι που οδηγεί σε επιθετική οδήγηση και αυξημένα ατυχήματα στο δρόμο.

Προσωπικά με χαρά ανακάλυψα πως το Last Christmas των Wham δεν είναι στη… φονική λίστα, γιατί αν δεν το ακούσω τα Χριστούγεννα δεν έρχονται.

Τα 10 πιο επικίνδυνα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που δεν πρέπει να ακούσεις όταν οδηγείς αυτές τις γιορτές: