Πρόστιμα για λεωφορειόδρομους και κολωνάκια στον ΒΟΑΚ προανήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο Action24

Πιο αυστηρά μέτρα για την παραβίαση των λεωφορειόδρομων, αλλά και παρεμβάσεις στον ΒΟΑ Κρήτης, εκεί όπου είναι βαρύς ο φόρος αίματος, προανήγγειλε μέσω του Action 24 ο Χρήστος Σταϊκούρας, που επίσης ανέφερε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση τον Νοέμβριο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ζήτησε υπομονή για το θέμα του ΒΟΑΚ τονίζοντας ότι απαιτείται διεθνής διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο, γεγονός που απαιτεί χρόνο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε με κάποιες παρεμβάσεις να βελτιωθεί πιο άμεσα η κατάσταση: «Υπάρχει μια δέσμευση της Κυβέρνησης που υλοποιείται. Να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα δύσκολο και πολυσύνθετο έργο, πολύ μεγάλης έκτασης, υπερδιπλάσιας του Πάτρα-Πύργος. Το έργο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Στα δύο έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες. Εκεί όπου υπάρχει ζήτημα είναι στο Χανιά - Ηράκλειο, που η σύμβαση προγραμματίζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως η συμβατική κατασκευή αυτού του τμήματος απαιτεί πέντε χρόνια.

Εμείς ερχόμαστε ως Κυβέρνηση και το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρέμβουμε σε σημεία που μας έχει δώσει η Ελληνική Αστυνομία μαζί με την εικόνα που έχουμε κι εμείς ως υπουργείο, πρωτίστως για το τμήμα Κίσσαμος - Χανιά. Θα κάνουμε επιπλέον παρεμβάσεις μέχρι να υλοποιηθεί το έργο. Παρεμβάσεις όπως έχουν γίνει στο Πάτρα - Πύργος. Αυτό το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό ως προς τη χρονική διάσταση και ως προς το αποτέλεσμα. Είχαμε 14 θανατηφόρα δυστυχήματα το έτος, έχουμε 1. Κι αυτό είναι από παραβίαση του ΚΟΚ.

Για να γίνουν τα κολωνάκια σε μεγάλη έκταση η διαδικασία κράτησε περίπου 1,5-2 έτη, γιατί θέλει διεθνή διαγωνισμό επειδή το κόστος είναι 30 εκατομμύρια μαζί με το οδόστρωμα που πρέπει να φτιαχτεί σε συγκεκριμένα σημεία. Άρα δεν είναι διαδικασία που πατάς ένα κουμπί και γίνεται αμέσως.

Θα κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αύριο το πρωί θα υπάρχουν κολωνάκια. Δεν θα κρατήσει όλη η διαδικασία 1,5-2 έτη, θα είναι συντομότερη, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς διαγωνισμό. Είναι μεγάλο το κόστος.

Στην Κρήτη γίνεται κι άλλο ένα μεγάλο έργο, που στοιχίζει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνεται και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η εικόνα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο δεν περιποιεί τιμή στη χώρα. Αλλά όταν στο Ηράκλειο έρχονται 9,2 εκατομμύρια επισκέπτες από 8,7 εκατομμύρια πέρσι, διπλάσιοι αυτών που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, είναι πραγματικά αδύνατον να μπορέσει να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Το 35% του έργου στο Καστέλι έχει ολοκληρωθεί».

«Τα πρόστιμα θα πηγαίνουν αυτοματοποιημένα»

Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις της Πολιτείας αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που έχει επιπτώσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων: «Το κυκλοφοριακό δεν είναι ευθύνη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι των Περιφερειών. Παρά ταύτα, υπάρχει μερίδιο ευθύνης του υπουργείου σε ό,τι αφορά την ποιότητα του στόλου, τη συχνότητα των δρομολογίων και την αξιοποίηση των λεωφορειόδρομων. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούν τα λεωφορεία να είναι καλύτερα ώστε ο πολίτης να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Θα πρέπει τα δρομολόγια να είναι συχνότερα. Γι' αυτό και εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε τον στόλο, αλλά πρέπει να βρούμε και οδηγούς. Και ταυτόχρονα θα πρέπει η αξιοποίηση των διαδρομών που είναι για τα λεωφορεία να γίνεται με καλύτερους όρους, άρα χρειάζεται και καλύτερη αστυνόμευση.

Ήδη σε τέσσερις κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, πέρα από αυτά που κάνει η Αστυνομία, ο ΟΑΣΑ έχει βάλει συγκεκριμένες κάμερες και τα πρόστιμα πηγαίνουν με αυτοματοποιημένη διαδικασία στους πολίτες. Και θα αναλάβουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, συλλογικά ως κυβέρνηση μαζί με το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιπλέον πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την χρήση αυτών».

«Ανανεώνεται ο στόλος»

Ο Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, που προχωρά με γοργούς ρυθμούς: «Μακάρι το πρόβλημα να ήταν μόνο η ανανέωση του στόλου, όσον αφορά την ηλικία του. Επιβεβαιώνω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 19 έτη όταν στην Ευρώπη είναι 13 έτη. Το 39% του στόλου στην Αθήνα, σήμερα που μιλάμε, δεν είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ.

Τι έχει γίνει και τι προγραμματίζεται μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ήδη στην Αθήνα, κυκλοφορούν 140 ηλεκτρικά λεωφορεία. Σήμερα με τον Πρωθυπουργό, δόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 30 λεωφορεία αντιρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα από όλη την κοινωνία για την Ανατολική και τη Δυτική Αττική.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρχουν άλλα 66 λεωφορεία σε συγκεκριμένες γραμμές και μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα είναι και τα 211 νέα λεωφορεία σε Ανατολική και Δυτική αττική.

Δεν είναι μόνο συνάρτηση του όγκου των οχημάτων, πρέπει να βρεις και οδηγούς. Καθόλου εύκολη συνάρτηση. Έχουμε 300 λεωφορεία, όταν υπογράψαμε στον ΟΣΥ και στο επόμενο τρίμηνο το 30% αυτών θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, ενώ τα 100 από αυτά θα είναι ηλεκτρικά. Άρα θα έχουμε επιπλέον 300 λεωφορεία leasing εκ των οποίων 100 ηλεκτρικά, μέσα στο επόμενο τρίμηνο ως εξάμηνο. Και κλείνω την απαρίθμηση με άλλα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου, τα οποία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Συμπέρασμα, 950 νέα λεωφορεία, όλα προσβάσιμα για το σύνολο των συμπατριωτών μας, θα είναι στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Αυτό σημαίνει ότι εν πολλοίς θα ανανεωθεί ο γηρασμένος στόλος και θα είναι όλα τα λεωφορεία προσβάσιμα για ΑΜΕΑ.

Υπάρχει άλλος ένας διαγωνισμός, που σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση αυτού, για 700 επιπλέον λεωφορεία, εκ των οποίων τα 200 θα είναι τρόλεϊ, ώστε να ανανεώσουμε τον στόλο των τρόλεϊ στην Αθήνα, ενώ περιλαμβάνει και 50-100 λεωφορεία υδρογόνου. Για πρώτη φορά μπαίνουμε και σε αυτό το καύσιμο. Το πρώτο λεωφορείο υδρογόνου θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αθήνας τον Σεπτέμβριο».

«Τον Νοέμβριο παραδίδεται το Μετρό Θεσσαλονίκης»

Για το θέμα του μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας σχολίασε: «Στη Θεσσαλονίκη ήδη κυκλοφορούν 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα 110 λεωφορεία είναι το 1/3 του στόλου. Ο Θεσσαλονικέας έχει δίκιο να είναι αγανακτισμένος από τη διαχρονική αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ως προς τα χρονοδιαγράμματα, αλλά στα λεωφορεία είμαστε συνεπείς.

Το μετρό αυτό θα παραδοθεί τέλος Νοεμβρίου. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Όσο για τα λεωφορεία, ανανεώνουμε τον στόλο, ώστε ο πολίτης που τον χρησιμοποιεί να έχει καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητά του. Χρειάζονται όμως και οδηγοί. Στον ΟΑΣΘ, είναι ο μοναδικός φορέας που ενώ είναι σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από το 2017, κάναμε προσλήψεις 150 οδηγών. Οι περισσότεροι ήρθαν από τα ΚΤΕΛ. Άδειασαν τα ΚΤΕΛ. Δεν υπάρχει απεριόριστος αριθμός οδηγών σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τον επιπλέον στόλο.

Στο κυκλοφοριακό, το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Γιατί υπάρχει και καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στον περιφερειακό εξαιτίας της δημιουργίας του fly over.

Δεν υπάρχει πουθενά δημόσιο έργο αυτής της έκτασης που να γίνεται παγκοσμίως και να μην επιφέρει μια επιβάρυνση στην καθημερινότητα του πολίτη. Το fly over θα είναι έτοιμο το 2027. Οι πολίτες βλέπουν με τα μάτια τους την υλοποίηση του έργου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 250 άτομα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με περισσότερα από 80 βαρέα οχήματα. Άρα παρά τα εμπόδια που κάθε φορά προκύπτουν από διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν συλλογικότητες, το έργο πηγαίνει με ικανοποιητικούς ρυθμούς και θα πάει με ακόμα καλύτερους στο μέλλον. Κι έτσι αν προσθέσουμε το fly over, το μετρό και την επέκταση στην Καλαμαριά που θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2025, καθώς και τα ηλεκτρικά λεωφορεία, νομίζω ότι η καθημερινότητα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη θα βελτιωθεί περισσότερο».