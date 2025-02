Πρότυπο Κέντρο Αριστείας από HELLENiQ ENERGY και Alba Graduate Business School

Την ίδρυση πρότυπου Κέντρου Αριστείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ενέργεια ανακοίνωσαν χθες η HELLENiQ ENERGY και το Alba Graduate Business School / The American College of Greece, σε εκδήλωση στο Ίδρυμα Νιάρχος.

Το Κέντρο Αριστείας θα υποστηρίξει την εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Ενέργειας μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του Alba "Executive Program in Energy Management" "MSc in Energy Management" και "Executive Program in Energy Management (mini ΜΒΑ)".

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι στόχος του κέντρου θα είναι μεταξύ άλλων να παραχθούν τεκμηριωμένες θέσεις για μια ισορροπημένη προσέγγιση της ενεργειακής μετάβασης που θα λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, την ενεργειακή αυτονομία αλλά και το κόστος της ενέργειας. Θέσεις που θα υποβληθούν στην κυβέρνηση αλλά και την ΕΕ. «Από την πλευρά μας, πρόσθεσε, δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε μεταφέροντας τεχνογνωσία από τα στελέχη μας, ενισχύοντας την διασύνδεση με την Πολιτεία και τον κλάδο, αλλά και συμβάλλοντας στην Ακαδημαϊκή έρευνα για την ανάπτυξη καινοτομίας μέσα από τα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα που ήδη υλοποιούμε ως κορυφαία εταιρεία ενέργειας, που μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς και πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις».

Οι δράσεις του Κέντρου θα περιλαμβάνουν Εκπαιδευτικά Συνέδρια, Έρευνες, Ακαδημαϊκές εργασίες, προσαρμοσμένες Μελέτες ειδικών περιπτώσεων και Δημοσιεύσεις, ενώ κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και στελέχη εταιρειών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό που πρωταγωνιστούν στον ενεργειακό κλάδο θα συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Dr. David G. Horner, σημείωσε: «Ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτήν τη διορατική συνεργασία μεταξύ των Alba Association, Alba Graduate Business School και της HELLENIQ Energy για τη δημιουργία του HELLENIQ Energy Center for Sustainability and Energy @ Alba, το οποίο πιστεύουμε ότι διαθέτει σημαντικές προοπτικές να συμβάλει στη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»

Ο Πρύτανης του Alba Association και Καθηγητής κ. Κώστας Αξαρλόγλου, αντίστοιχα δήλωσε: «Η ταχεία ανάπτυξη του ενεργειακού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου καθιστούν την ενέργεια ζωτικής σημασίας για την οικονομία. Η HELLENiQ ENERGY και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους με την ίδρυση του "HELLENiQ ENERGY Center in Sustainability and Energy@Alba", και κοινό όραμα να αποτελέσει το Κέντρο κόμβο και σημείο αναφοράς του ενεργειακού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή. Δέσμευσή μας είναι να συμβάλει το Κέντρο στην ολιστική και αντικειμενική προσέγγιση των ενεργειακών θεμάτων, στηρίζοντας ενεργά το ενεργειακό οικοσύστημα, την κοινωνία και την μετεξέλιξη της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο.»

Ο Διευθυντής του "HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School", καθηγητής κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, επεσήμανε: «Στόχος του Κέντρου είναι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού διαλόγου, προσεγγίζοντας την ενεργειακή μετάβαση ολιστικά, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων, βιομηχανίας και πολιτικής ηγεσίας. Αποστολή μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας, να ενισχύσουμε τη βιώσιμη καινοτομία και να εκπαιδεύσουμε τους μελλοντικούς ηγέτες του τομέα. Μέσω στοχευμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, ερευνητικών έργων και συνεργασιών τόσο με τη βιομηχανία όσο και με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, το Κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προώθηση της γνώσης και της αριστείας στον κλάδο.»

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.